«Понятно, кто агрессор» – «знаток» Борис Бурда вертелся ужом, отвечая на вопросы по СВО

Новости Украины

Украинский телеведущий и бывший участник телепередачи «Что? Где? Когда?» Борис Бурда, некогда выступавший против героизации Бандеры и украинизации, переехал в Испанию.

Находясь в Риге, он дал интервью каналу «Говорящие головы», где оценил происходящее на Украине и в его родной Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходят вещи ужасные, несправедливые и возмутительные, и крайне опасные. Кто этого не знает? Я ничего нового к этому не могу добавить, – отметил Бурда. – Безобразное и спровоцированное нападение, люди страдают. Я сам был вынужден покинуть родной город и живу достаточно далеко. Ничем хорошим это кончиться не может».

Бывший член клуба знатоков не стал прогнозировать развитие ситуации, считая, что итог не может предугадать никто.

«Одно из величайших произведений литературы Исландии – «Сага о Ньяле», где два героя разговаривают, и мудрый Ньяль говорит храброму Гуннару: «вот если ты выполнишь приговор тинга, отбудешь 3 года в изгнании, вернёшься, то достигнешь большой славы. Если этого не произойдёт, ты можешь погибнуть». Гунар сказал: «спасибо, я подумаю». Как выяснилось, Ньяль оказался прав. Он не стал соблюдать изгнания и погиб. Но Ньялю он предсказал, что того погубит – погубит то, о чем никто никогда бы не подумал. Вот вам и все предсказания, – пояснил Бурда. – Когда произойдёт разрешение этого кризиса, оно, скорее всего, будет таким, о чем никто и никогда бы не подумал».

Телеведущий уточнил, что покинул Украину 22 февраля и не считает возможным комментировать российско-украинские отношения, поскольку это отношение правящих верхушек, и нет никаких сомнений в том, кто жертва, а кто агрессор.

«Я бы хотел, чтобы вся эта ситуация кончилась, причём кончилась хорошо. Все остальные желания по сравнению с этим настолько мелкие, не интересные, что я стесняюсь об этом говорить. Разве что хотел бы выучить более-менее испанский язык. Благо, я сейчас нахожусь в Испании. Потому что в любом случае – сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», – заключил Бурда.