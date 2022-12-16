Пообещаем Брянщине и Кубани «мову», и присоединим к Украине – Соскин
В Кубани и Брянской области царят проукраинские настроения, которыми должен воспользоваться Киев и отторгнуть эти территории от российского государства.
Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил скандально известный украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война уже идёт на российских территориях согласно Конституции России. Поэтому, какое имеет значение, где вы её уже ведёте. Ведите там, где вам легче, где не защищены, где нет российских воинов.
Их нет в Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областях. Наступать надо там, где легче, где нет такой обороны эшелонированной. Это же не так просто перекидывать им войска. Тем более, их у него не так много», – придумал Соскин.
Согласно его фантазии, Украину с нетерпением ждут на Брянщине и Кубани – так же, как Донбасс ждал Россию.
«Украине надо использовать те же подходы – мы пообщаемся с населением Стародубщины, это Брянщина, и пришли к выводу, что они хотят присоединиться. Пообщались с населением Кубани, а это украинское население, там миллионы жили, и они песни поют на украинском языке, и они сказали, что хотят не только песни на украинском петь, но чтобы у них украинский язык в школах преподавался, а Украина им в этом поможет», – поделился Соскин планом обоснования территориальных претензий к РФ.
Спасибо!
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