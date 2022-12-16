Пообещаем Брянщине и Кубани «мову», и присоединим к Украине – Соскин

В Кубани и Брянской области царят проукраинские настроения, которыми должен воспользоваться Киев и отторгнуть эти территории от российского государства.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил скандально известный украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война уже идёт на российских территориях согласно Конституции России. Поэтому, какое имеет значение, где вы её уже ведёте. Ведите там, где вам легче, где не защищены, где нет российских воинов.

Их нет в Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областях. Наступать надо там, где легче, где нет такой обороны эшелонированной. Это же не так просто перекидывать им войска. Тем более, их у него не так много», – придумал Соскин.