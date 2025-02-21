«Пообещаем провести потом» – в Киеве задумали обхитрить Трампа с выборами

Вадим Москаленко.  
21.02.2025 23:02
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Верховная рада должна заранее принять резолюцию о проведении президентских выборов только спустя полгода после подписания мирного договора.

Об на киевском форуме по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада должна заранее принять резолюцию о проведении президентских выборов только спустя полгода после...

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«Давайте придерживаться разумного подхода – отдать американцам то, что они просят, чтобы получить то, чего хотим мы.

В определённых кругах ходят разговоры о том, чтобы провести президентские выборы на Украине. Лучшее, чтобы выбить основу из-под ног тех, кто выступает против Украины – это принять резолюцию в украинском парламенте.

Напомню, по нашей Конституции, единственный орган, имеющий право устанавливать дату президентских выборов – это украинский парламент. Вы можете в своей резолюции выставить условия для проведения демократических свободных выборов – через шесть месяцев после достижения комплексного мирного соглашения.

И кто сможет выступить против этого? Таким образом, мы дадим козырную карту Трампу – и выбьем почву из-под ног тех, ко пытается дестабилизировать ситуацию на Украине», – рассуждал Яценюк.

«То же самое касается и минералов. Хотим ли мы видеть здесь американских инвесторов? Конечно, мы будем счастливы. Но сможем ли мы увидеть здесь инвесторов, если не будет железобетонных гарантий безопасности? Они люди прагматичные», – добавил экс-премьер-министр.

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