«Пообещали с перепугу»: Украина обманула семьи погибших ВСУшников с выплатами

Игорь Шкапа.  
17.09.2024 16:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина, Финансы


Выплата предусмотренных на Украине 15 миллионов гривен (почти 400 тысяч долларов) невозможна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Политика» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев.

Выплата предусмотренных на Украине 15 миллионов гривен (почти 400 тысяч долларов) невозможна. Об этом,...

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«Государство должно серьезно относится к своим словам. В начале войны с перепугу пообещали по 15 миллионов компенсации за каждого погибшего. Сейчас это 375 тысяч долларов. Серьезная сумма, которая лишила бы материальных проблем большинства семей… Давайте посчитаем. Если плюс-минус 100 тысяч погибших, это почти 40 миллиардов долларов», – сказал эксперт.

По его словам, это довоенная расходная часть госбюджета, а выполнять эти обязательства смогут лишь когда зарплата достигнет 15 миллионов гривен.

«Есть прецеденты, когда люди получали эту компенсацию, но не массово… И относительно 100 тысяч [потерь ВСУ] у меня очень большой вопрос», – добавил Золотарев

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