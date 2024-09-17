«Пообещали с перепугу»: Украина обманула семьи погибших ВСУшников с выплатами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выплата предусмотренных на Украине 15 миллионов гривен (почти 400 тысяч долларов) невозможна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Политика» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Государство должно серьезно относится к своим словам. В начале войны с перепугу пообещали по 15 миллионов компенсации за каждого погибшего. Сейчас это 375 тысяч долларов. Серьезная сумма, которая лишила бы материальных проблем большинства семей… Давайте посчитаем. Если плюс-минус 100 тысяч погибших, это почти 40 миллиардов долларов», – сказал эксперт.

По его словам, это довоенная расходная часть госбюджета, а выполнять эти обязательства смогут лишь когда зарплата достигнет 15 миллионов гривен.

«Есть прецеденты, когда люди получали эту компенсацию, но не массово… И относительно 100 тысяч [потерь ВСУ] у меня очень большой вопрос», – добавил Золотарев