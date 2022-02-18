«Пообщаетесь с соплеменниками»: Лавров пригласил Грецию в российский Крым

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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас выступил за соблюдение прав греков, поживающих на Донбассе.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергем Лавровым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается греков диаспоры на территории Украины, я пару недель назад был в Мариуполе и повторил о приверженности греческого правительства делать все возможное для защиты интересов греческой диаспоры», – сказал Дендиас.

В ответ Лавров пригласил коллегу в Крым.

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«Греки живут не только в Мариуполе, но еще и в российском Крыму. И мы всегда будем рады организовать поездки представителей Греции для того, чтобы пообщаться со своими соплеменниками», – сказал российский министр.