Поогребинский обратился к Путину. Просит помочь униженному Байдену

18.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

После фактического бегства американских войск из Афганистана президент США Джо Байден находится в таком униженном положении, что ему политические соперники при желании не позволят даже прикрикнуть на президента Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если есть какая-то возможность как-то помочь Байдену, то я бы советовал, например Кремлю, ему помочь. Помогите Байдену, он оказался униженным и в тяжёлой ситуации. А поскольку он фактически начал какую-то вменяемую линию в отношении внешней политики и сейчас попал под раздачу такую, что просто непонятно, как из этого всего выкрутиться, поэтому помогите ему, пожалуйста, Владимир Владимирович Путин. Пусть выкрутится из этого и тогда пойдет, быть может, хоть какая-то более-менее, нормальная работа, например, по линии кибернетических безобразий с двух сторон и так далее», – сказал эксперт.

«Сегодня он оказался в ситуации, что ему как бы пойти на какой-то компромисс, ну, сказать, например, Зеленскому – слушай, тебе Ангела Меркель сказала, что нужно выполнять «формулу Штайнмайера» – выполняй. Он не может сказать этого сейчас. Потому что ему немедленно скажут: мало того, что ты провали всё, Афганистан, страну опозорил, так ещё ты хочешь и Киев провалить. Так что он находится в трудном положении», – заявил Погребинский.

Вместе с тем он добавил, что есть мнение, что в виду такого позорного проигрыша определённые мозговые центры в США намереваются придумать «маленькую победоносную войну» для восстановления имиджа, как после Вьетнама.

«И эта война, я уж не знаю, где она может быть, но что-то придумать, чтобы сохранить прилично позиции команды демократов перед тем, что у нас через полтора года будут довыборы в Сенат и Конгресс. А сейчас ситуация развивается таким образом, что инициатива переходит к республиканцам, и они могут выиграть. И это будет катастрофа для Демпартии, и окончательное поражение демократов и Байдена. Поэтому им надо что-то придумать, и мои коллеги, которые говорят – ну, сейчас будем ждать какую-то маленькую победоносную войну. Я очень надеюсь, что она не будет на Украине», – добавил политолог.