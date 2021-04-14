Попадает ли российская солярка в украинские танки?

14.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Российское дизельное топливо продолжает поступать на Украину, несмотря на обоюдные ограничения

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорят опрошенные «Независимой газетой эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так, аналитики компании «Финам» Алексей Коренев говорит, что между РФ и Украиной есть договор на поставку топлива, который, возможно, допускает привлечение каких-то частных структур, но российские поставки идут по гражданским каналам, и как они могут попадать в украинские танки и попадают ли – неизвестно.

При этом эксперт отмечает, что белорусские предприятия официально участвуют в тендерах в интересах ВСУ и выигрывают их. Так, в 2018-м белорусские компании выиграли тендер на поставку 7,6 тысяч тонн авиатоплива, а в 2020-м победителем тендера Минобороны Украины стала компания, которая поставляла арктическое дизтопливо белорусского производства.

Ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович обащает внимание, что и Киев, и Москва вводили ограничения на поставки дизтоплива из РФ на Украину.

«В Украине вводили ограничения против работы дизелепроводов, в России необходимо получать специальное разрешение экспортеру от правительства. На деле торговля дизелем продолжается, в том числе российский дизель поставляется в Украину через Белоруссию железнодорожным способом.

Торговля шла стабильно, и даже санкции против нефтепровода, принадлежащего близким к Медведчуку структурам, серьезно расклад не меняют. Найден устраивающий всех способ: просто будет поменян трейдер с Proton Energy Group на прокси-компанию от азербайджанской Socar», – сказал аналитик.

По его словам, пока большой войны нет, вряд ли Россия или сама Украина радикально откажутся от торговли дизелем.

«Эта опция остается именно на случай масштабного военно-политического обострения, а пока его применять не будут. Украина может найти альтернативы, но тем самым перегрузит портовые мощности в Одессе, что украинской стороне не хотелось бы делать (порт нужен и для иного импорта, и для экспорта). Что же касается поставок дизеля из Белоруссии (именно белорусского производства), то Россия в крайнем случае тоже может на них повлиять через ограничение поставок нефти в Белоруссию и иные инструменты (кредиты, риторика политической поддержки Лукашенко)», – добавил Митрахович.

«Российская солярка для Украины – товар политический: больше взять топливо негде, а приходится ругать страну-источник», – в свою очередь говорит плитолог, специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев.