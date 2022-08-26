Попадет ли Папа на «Миротворец»? Как убийство Дугиной поссорило Украину с Ватиканом

Новости Украины

Теракт, в результате которого погибла дочь ультраконсервативного философа и идеолога Александра Дугина Дарья, неожиданно испортил отношения между Украиной и Ватиканом. Настолько, что МИД Незалежной вызвало на ковер посла Ватикана, апостольского Нунция Висвалдаса Кулбокаса и высказало ему гневное «Фи» Зеленского в отношении недавних слов Папы Франциска.

Украинское негодование вывал комментарий Папы во время еженедельной аудиенции в Ватикане.

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«Я думаю о бедной девушке, которая взлетела в воздух из-за бомбы, которая была заложена под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные расплачиваются за войну», — сказал тогда Франциск, нарвавшись на оперативную отповедь посла Украины при Папском Престоле, бывшего минкультовского чиновника Андрея Юраша, известного лоббированием интересов подчиненной Константинополю «Православной Церкви Украины».

«Сегодняшняя речь Папы разочаровывающая и заставила меня задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами как священная жертва и теперь находится на щите войны», — написал Юраш в Twitter.

«Разочарование» майдановского клерка понять можно – Папа покусился на один из краеугольных камней украинской пропаганды – самопрезентацию самих себя во внешнем мире в качестве «жертвы путинской агрессии». Киевские власти крайне обидчиво реагируют на любые попытки поставить им на вид их собственные преступления, тут же закатывая истерику на предмет «недопустимости уравнивания преступника и жертвы».

«Преступник» – это, разумеется, Россия. Для борьбы с которой, хороши все средства, включая все то, что однозначно осуждается в мировой практике – терроризм, пытки, похищения – вплоть до геноцида.

Вспомните – ровно такую же истерику про «уравнивание палачей и жертв» Киев закатил после известного доклада Эмнести Интернешнл, указавшей на использование мирного населения и жилых кварталов в качестве «живого щита» для ВСУ. И вот опять.

В реакции украинского МИД на слова Папы читается плохо скрываемое за обтекаемыми формулировками негодование.

«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел Апостольского Нунция для выражения разочарования Украины этими словами, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву. Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо. В Украине глубоко разочарованы словами Понтифика», – говорится в заявлении Кулебы.

Особенно неприятным для Киева является то обстоятельство, что недвусмысленная привязка гибели Дугиной именно к украинскому контексту, да еще и в устах такого мирового авторитета, как глава Римо-Католической Церкви, фактически деконструирует усилия пропаганды Зеленского, убеждающей мир в том, что «я не я и хата не моя» – то есть, Украина якобы непричастна к теракту, а все доказательства обратного – «российская фальсификация».

«Вызывает непонимание решение Папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения», – говорится в сообщении МИД Украины.

Понятно, что большинству жителей того же католического мира все равно, кто и за что убил Дугину, да и степень ее широкой известности за рубежом не стоит преувеличивать. Однако тут важно не массовое общественное мнение, а реакция вполне осведомленных и достаточно влиятельных европейских консервативных католических кругов, в которых погибшую, а тем более ее отца, хорошо знали и уважали. А для этих людей слово Папы Франциска – куда весомее слов какого-то Кулебы или даже самого Зеленского. По факту это серьезное, хотя и точечное, локальное, поражение украинской дипломатии и пропаганды на Западе.

Свою роль тут играет и тот факт, что речь идет о реакции на происходящее совсем иной Европы, чем та, с которой привыкли иметь дело на Банковой. Это не Европа неолиберального консенсуса, не Европа оторванных от национальных интересов стран континента и пляшущих под дудку США брюссельских бюрократов. Это Европа консервативная, религиозная, националистическая, Европа традиционных ценностей, если угодно – Европа евроскептиков (если под этим понимать сопротивление навязываемому из Брюсселя курсу).

Для этой Европы характерны если не пророссийские симпатии, что было бы явным преувеличением, то, как минимум, спокойное и ровное отношение к России, без враждебности. И позиции украинской пропаганды среди таких европейцев гораздо слабее.

Зато в этой Европе многие знаковые интеллектуалы, религиозные деятели, академические ученые и философы традиционалистского толка хорошо знакомы с семейством Дугиных, ведь Александр Гельевич еще с начала девяностых стал проводником в России не только евразийства, но и консервативных и антиглобалистских идей европейских «новых правых» (отсюда, кстати, растут ноги обвинений его в «фашизме» со страниц либеральной прессы).

Именно эта сложившаяся за четверть века репутация Дугина и сделала убийство его дочери знаковым событием для консерваторов старой Европы, особенно – во Франции и Италии. Вопреки бытующим как на либеральном Западе, так и на Украине мифам, ни Дугин ни его дочь не являются какими-то замшелыми антиевропейцами, и тем более, не будучи европейски ориентированными консервативными интеллектуалами – не имеют никакого отношения к демонизированной либеральными кругами на Западе доктрине «Русского мира»,

«Сам Дугин даже православным не был, какой уж тут русский мир. Не говоря уже о Даше Дугиной, человеке европейской культуры и европейского мышления до кончиков пальцев. Они хоть бы погуглили, чем, собственно, занималась философ Дугина, соцсети бы её почитали, что ли. Дарья Дугина была блестящим франковедом и знатоком актуальной политики Франции, глубоким специалистом по европейскому консерватизму», – пишет хорошо знавшая тезку российский политик Дарья Митина.

Так что никого не должна удивлять реакция консервативных и католических европейских кругов на этот резонансный теракт. А вот вызов папского нунция на ковер в МИД третьесортной страны – событие действительно из ряда вон выходящее. По сути – полноценный дипломатический скандал, выходящий за провинциально-хуторские рамки Украины.

Впрочем, к Ватикану у официального Киева и без Дугиной накопилась масса «предьяв».

Среди самого свежего – позиция понтифика относительно причин украинского конфликта. Как известно, Папа Франциск недавно возложил ответственность за происходящее в Незалежной на неуемные аппетиты НАТО, совершенно забыв о традиционно во всем виноватой во вселенной западных и подпевающих им украинских СМИ «агрессивной России».

Как отмечают в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Трампа Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент, Папа Римский Франциск разделяет мнение о том, что НАТО ответственно за сложившуюся ситуацию на Украине, назвав ее прокси-войной, ведущейся на украинской территории США и Россией. Сам же конфликт, по мнению Папы, был спровоцирован действиями Альянса.

Часть наблюдателей сходятся на том, что такая позиция Папы не случайна и является свидетельством поиска Ватиканом выхода на Данилов Монастырь для организации встречи с Патриархом Московским и Всея Руси.

«Шаг с декларацией соболезнований Франциска в адрес Дарьи Дугиной и обозначение ее как невинной жертвы войны – всё это со стороны Франциска последовало уже после того как митрополит Антоний, глава ОВЦС РПЦ ездил в Рим на встречу с Франциском и, видимо, приватно поставил в известность о том, что Патриарх Кирилл не намерен ехать в Казахстан и встречаться с Папой Римским ввиду хамских и агрессивных заявлений высокопоставленных чиновников Ватикана», – пишет православный блогер Александр Вознесенский, по мнению которого такими примирительными заявлениями Папа сейчас пытается исправить возникший в последнее время перекос в отношениях Ватикана с РПЦ и Россией.

И в этом смысле украинские претензии к Ватикану только мешают последнему искать точки сближения с Москвой. Папский престол уже устал от попыток Зеленского оказать давление на понтифика и от того, что украинская пропаганда войны подвергает цензуре его недвусмысленное послание о мире между российским и украинским народами.

В этой связи интересно только одно. Как скоро мы увидим Папу Франциска на «Миротворце»?