13.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Израиль, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Скандал
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Попахивает изоляцией: истерика и выпады в адрес России уже аукаются Польше

Дай полякам волю, они бы были счастливы, чтобы и России никогда не было, не то что «Северного потока-2».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил известный российский писатель-публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для Варшавы было бы лучше, если бы возведение газопровода даже не начиналось. Это к вопросу о единстве ЕС», – отметил радиоведущий.

«Для Польши, наверное, лучше было, если строительство Российского государства не начиналось, но они немножко опоздали на пару тысячелетий.

Так что придется жить в той реальности. Пусть мучаются, страдают, спорят с нами по поводу Второй мировой войны, но не принимают законы, согласно которым этот спор может закончиться уголовным сроком.

Давайте нормально обсуждать без всякой истерики все эти вопросы, а то – как девочки. Вон в Израиль не полетел руководитель Польши, потому что ему там не дадут слово, видите ли», – прокомментировал Стариков.

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