«Попал под лошадь». Генпрокурора Украины уволили за то, чем занимались все его «попередники»

Громкое увольнение генпрокурора Андрея Костина, о котором, как о главном внутриполитическом событии страны в последние дни пишет украинская пресса – это тот редкий случай, когда нечто, выглядящее со стороны, как политический скандал, рассматриваемое в качестве политического скандала самими участниками и наблюдателями и описываемое в СМИ в терминах политического скандала, на самом деле им не является.

Причин тому несколько. Во-первых, генпрокурор Костин никакой политической фигурой не был. В околополитических кругах слыл человеком, лояльным Ермаку. Каких-то особенных политических амбиций не имел, и в таковых никем не подозревался. О неположенном по чину не мечтал, в СМИ сверх меры не мелькал, и самопиаром, в отличие от иных коллег по силовому блоку, не занимался.

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Не делал Костин и резких заявлений, не участвовал в войне интриг в верхах (во всяком случае так, чтобы об этом шептались в кулуарах), в подкопах против самого главного продюсера тоже замечен не был, как и в выстраивании собственного политического имиджа с каким-то дальним прицелом.

Строго говоря, он вообще был идеальным человеком-функцией, насколько это вообще возможно в украинских условиях и применительно к украинскому чиновничьему человекоматериалу: не был, не привлекался, не замечен.

Соответственно, глядя на своего начальника, схожего модус операнди придерживалось и его ведомство. При Костине оно не генерировало громкие скандалы, как при иных его предшественниках , не было и предметом каких-то чрезмерных претензий и не находилось на острие общественной критики, в отличие от тех же ТЦК.

Прокурорские тихо тянули свою лямку и занимались положенной им работой, включая ту ее часть, которую можно назвать черной и неблагодарной – например, представление в суде гособвинения по сходящим с конвейера уголовным производствам о той же госизмене или коллаборации. Они ее делали тихо и без идеологических истерик.

В увольнении Костина не было оттенка конкурентной клановой борьбы, как в памятных игрищах вокруг его предшественников Андрея Медведько или Святослава Пискуна, ставших разменными монетами в противоборстве Ющенко и Тимошенко.

В отличие от Шокина, Костин не пытался лезть, куда не просят, разоблачая коррупцию Байденов. Не сравнить Костина и с кумом Порошенко Юрием Луценко, одним своим пребыванием в генпрокурорском кресле мешавшим только дорвавшейся до руля команде Зеленского подмять под себя еще и ГПУ.

Единственное, чем Костин запомнился широкой публике – так это скандалом с уже более чем годичной бородой – со своей дочерью в главной роли. Недалекого ума девушка-мажорка имела неосторожность пожаловаться в соцсетях на скучную жизнь в Финляндии и заявила, что хочет «домой». Только, почему-то не на Украину, а… в Монако.

Этот эпизод, конечно, не красит чиновного мужа воюющей страны, однако, положа руку на сердце, если бы за такое наказывали, то пришлось бы уволить чохом весь персонал Банковой, а заодно Кабмина и Рады в придачу.

Однако, что тоже необходимо упомянуть отдельно – упомянутый эпизод абсолютно органично вплелся в общую мозаику традиционной народной нелюбви к прокурорским, как чиновничьей касте. По этой части прокуроры уступают на Украине только судьям, а с недавних пор и военкомам.

Впрочем, и это тоже было всегда, а периодические скандалы, связанные с вызывающим обогащением, коррупцией, неправомерными льготами и демонстративной круговой корпоративной порукой и вседозволенностью представителей этой касты и их детей, лишь добавляли нового иллюстративного материала в уже сложившийся стереотипный паттерн.

Но даже с учетом всего этого, Костин не делал ничего особо вызывающего по меркам своих предшественников. А раздутая сверх меры с подачи Банковой и лично Зеленского история с «липовыми» инвалидами в прокурорских мундирах и получаемых ими миллионах из бюджета во время войны, выглядит, скорее, как удобный канал для выпуска пара общественного недовольства в безопасную для власти сторону и не менее удобный повод для ликвидации под эту сурдинку службы МСЭК – для еще большего закручивания мобилизационных гаек.

Настропаленные на новую жертву и получившие команду «Фас!» СМИ опубликовали даже топ-10 прокуроров-пенсионеров по размеру пенсии, полученной ими в 2023 году:

– Станислав Муратов (43 года) – замглавы Харьковской прокуратуры, 1 152 155 грн

– Андрей Кравченко (39 лет) – замглавы Харьковской облпрокуратуры, 1 015 225 грн

– Александр Фильчаков (45 лет) – глава Харьковской облпрокуратуры, 823 071 грн

– Екатерина Шевцова (42 года) – глава Черкасской облпрокуратуры, 785 435 грн

– Владимир Лымарь (47 лет) – первый замглавы Харьковской облпрокуратуры, 714 749 грн

– Владислав Грюк – замглавы Черниговской облпрокуратуры, 526 160 грн

– Александр Сузый (41 год) – замглавы Харьковской прокуратуры, 439 576 грн

– Сергей Спильнык (47 лет) – глава Запорожской облпрокуратуры, 433 713 грн

– Андрей Рудницкий (51 год) – глава Ровенской облпрокуратуры, 424 671 грн

– Игорь Сидоренко (46 лет) – замглавы Сумской прокуратуры, 406 224 грн.”

Но, повторюсь, это не отдельные недостатки, это – СИСТЕМА. Если ты на Украине прокурор, даже районного уровня, тебе местная медицинская комиссия делает постоянную пенсию по инвалидности серьезной группы, и к сорока годам ты получаешь по паре тысяч долларов в месяц просто по этой бумажке, не считая прочих полагающихся такому липовому инвалиду льгот.

Куда смешнее выглядят всплывшие в разоблачительном угаре подробности: оказывается, значительную часть бытия украинских прокуроров оплачивает из своего бюджета ЕС. То есть, страна еще не стала полноценным членом евро-рая, но отдельные привилегированные граждане уже пользуются всеми, так сказать, евроблагами.

Начиная от финансирования социальных выплат (включая санатории), из бюджетов ЕС и США, заканчивая какими-то смешными льготами по парковке в странах ЕС (когда на те самые удобные места для парковки, которые обычно пусты, когда все другие заняты, могут становиться машины вполне себе здоровых украинских прокуроров с липовыми справками, которые позволяют наклеить на авто значок инвалида).

Но повторюсь – такая система на Украине не только в прокурорском ведомстве, а по всей стране. Та же прокурорская «мафия» занималась этим не то, что годами – десятилетиями. И все об этом знали. Липовые «корочки» «чернобыльцев», инвалидов и прочих льготников были непременной частью «пакета выходного пособия» для прокурорских и судейских отставников, своего рода «золотым парашютом», обеспечивавшим их пенсиями и прочими выплатами по верхней планке – в дополнение к собственно служебным пенсиям.

Так что оставим нынешнее картинное удивление внезапно прозревших пропагандистов актерам провинциального погорелого театра. Страна, пережившая «бриллиантовых прокуроров», переживет и прокуроров-пенсионеров.

Вопрос о «липовых инвалидах» в органах прокуратуры – из разряда очень вовремя подброшенных в медиа роялей из кустов. Надо же кинуть посполитым какую-то кость видимого глазу наведения социальной справедливости – в качестве подсластителя к участившимся речам о необходимости и даже неизбежности понижения мобилизационного возраста и даже призыва женщин на военную службу.

А тут Костин со своими «инвалидами». И ведь отставленный генпрокурор даже ничего особо и не украл (во всяком случае, компания шельмования строится не на этом). Он просто, хотел литературно скаламбурить – «попал под лошадь» – стал жертвой обстоятельств, когда его вынужденно скормили толпе, чтобы та не начала задавать других, куда более неудобных властям вопросов. Впервые в истории Украины ее генпрокурора уволили за то, чем спокойно занимались все его предшественники.