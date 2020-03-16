Попал в оборот: западные либеральные СМИ атакуют олигархический режим Зеленского

16.03.2020, Киев, Игорь Петров

Западные либеральные СМИ однозначно оценивают отставку правительства Гончарука как «борьбу олигархов против реформаторов», несмотря на то, что основной причиной была некомпетентность уволенных представителей западных НКО.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ответ на несогласованное с МВФ и послами «Большой семерки» увольнение премьера Алексея Гончарука и генпрокурора Руслана Рябошапки, а также готовящуюся отставку главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, соросята подняли вой об олигархическом реванше, мгновенно подхваченный либеральным «Интернационалом».

Мы понимаем, что все эти отставки имеют, как минимум, три составляющих – некомпетентность уволенных, их токсичность для действующего президента, а также борьба олигархов против соросят. Но главным месседжем западных СМИ стал именно последний пункт, причем в интерпретации «реванш олигархов против реформаторов».

Первая же реакция на новый Кабмин от американского инвестиционного банка Morgan Stanley оказалась сверхжесткой. Среди обвинений, высказанных в форме опасений, – отставка ряда якобы реформаторов, в т.ч. экс-министра финансов Оксаны Маркаровой и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, в результате чего «способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ нуждается в подтверждении».

Morgan Stanley также опасается, что в Украине будут повышаться социальные расходы после заявления нового премьера Шмыгаля об увеличении социальных выплат и повышении пенсий. Может, стоит спросить у украинцев опасаются ли они увеличения социальных выплат и особенно пенсий?», – злится на союзников-американцев Джангиров.