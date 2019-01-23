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23.01.2019, Симферополь, Виктор Орлов
 
Криминал, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина
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Попались: В Крыму – обыски у двух боевиков меджлисовского нацбата

Сотрудники ФСБ в Крыму проводят обыски по месту проживания и регистрации двух жителей полуострова, участников незаконного вооруженного формирования «батальон им.  Челебиджихана»,  действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-центре спецслужбы.

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Обыски проходят в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.

Нацбат им.  Челебиджихана был сформирован запрещенным в РФ меджлисом и участвовал в незаконной блокаде Крыма.

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