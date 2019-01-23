23.01.2019, Симферополь, Виктор Орлов
Криминал, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина
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Попались: В Крыму – обыски у двух боевиков меджлисовского нацбата
Сотрудники ФСБ в Крыму проводят обыски по месту проживания и регистрации двух жителей полуострова, участников незаконного вооруженного формирования «батальон им. Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-центре спецслужбы.
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Обыски проходят в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.
Нацбат им. Челебиджихана был сформирован запрещенным в РФ меджлисом и участвовал в незаконной блокаде Крыма.
Метки: Блокада Крыма, меджлис
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18:09 22 январяКанал Ахметова рассекретил артиллерийские позиции ВСУ
18:02 22 январяУкраинские боеприпасы пришли в негодность
17:43 22 январяТимошенко переименовала Донецкий аэропорт
17:35 22 январяТимошенко унюхала «руку Кремля» и «слугу Москвы»
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14:16 22 январяФиларет предал Порошенко
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11:40 23 январяХерсон ждёт прихода русских. Что наделали недалёкие пропагандоны Порошенко
11:30 23 январяСергей Доренко о ситуации в Севастополе: Почему эта шайка ещё не в наручниках?
10:35 23 январяСМИ: Сгоревшие у Керчи турецкие танкеры могли везти газ противникам Асада
9:56 23 январяЛукашенко собрался на поклон к ляхам
9:30 23 январяСША предлагают России сдать Донбасс и согласиться на вечные санкции против Крыма
9:16 23 январяГде в России жизни нет: Большая часть страны оказалась безлюдной
8:56 23 январяПопались: В Крыму – обыски у двух боевиков меджлисовского нацбата
8:47 23 январяСитуация в ПАСЕ начинает меняться не в пользу Украины
8:34 23 январяКогда сильно надо – можно: Турецкий дипломат проехал по Крымскому мосту
23:46 22 январяВершбоу плачется, что России удается успешно разделять Запад
23:05 22 январяВ мэры Новосибирска либералы двигают открытого гея
20:33 22 январяПутин и Абэ ничего не утаили друг от друга и не договорились
20:08 22 январяПАСЕ осознала свою ошибку в отношении России
19:45 22 январяВ Киеве ПАСЕ назвали «говорильней, которая ничего не решает»
19:11 22 январяВ Госдуме поблагодарили украинцев за идиотское поведение
17:08 22 январяЛуценко нагло соврал о минимальной зарплате на Украине
15:16 22 январяВ России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3
14:49 22 январяВ России благополучно завершилась история с попыткой захвата самолёта
14:38 22 январяУкраинцы отговаривают Белоруссию от союза с Россией – даешь путь Майдана!
14:30 22 январяСуд или отставка — губернатор Севастополя поставлен перед непростым выбором
12:49 22 январяУкраинская поп-дива собирает аншлаги в Москве
12:23 22 январяНовое оружие США угрожает России: Аляску превращают в плацдарм
12:07 22 январяВ Госдуме раздолбали министра энергетики: Никаких переговоров с бандеровцами!
11:56 22 январяОт Госдумы требуют ввести уголовное наказание за торговлю с Украиной
11:37 22 январяРоссия не успевает достроить обходные газопроводы: Украина требует новый контракт на 10 лет
10:58 22 январяЛукашенко предложили дешевую нефть в обмен на воду для Крыма
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9:56 22 январяУкраинцы: Владельцами сгоревших танкеров были турки
9:29 22 январяИ нашим, и вашим: Лолита Милявская снова отличилась с Крымом
8:59 22 январяСгоревшие у Керчи танкеры занимались нелегальным бизнесом
23:13 21 январяУкраинцы начали делать намеки по поводу гибели судов в Черном море
23:01 21 январяУкраинские террористы могут оставить Европу без газа
21:52 21 январяВ школах Севастополя изучают крымско-татарский язык и не против ввести украинский
21:30 21 январяВ России придумали, как наполнить Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной
21:27 21 январяВ «Справедливой России» не хотят наказывать за карты РФ без Крыма
20:02 21 января«Там творится что-то жуткое» – в Керченском проливе запылали иностранные корабли
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22:15 20 январяРоссийский десант с Януковичем на вертолётах: СБУ-шник о ночных кошмарах майданщиков
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