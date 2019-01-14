Попались! – В Крыму засекли бизнес и недвижимость украинских депутатов

14.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Украинский омбудсмен Людмила Денисова и ее товарищ – бывший глава партии Юлии Тимошенко в Крыму Андрей Сенченко продолжают владеть собственностью на полуострове после его воссоединения с Россией.

Об этом сообщает телеканал «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Съемочная группа выяснила, что теща Сенченко Анна Ганжа является соучредителем яхт-клуба «Золотой символ» в Балаклаве (Севастополь).

Следы Людмилы Денисовой удалось обнаружить в документах сразу трех компаний. Так, ее дочь Елена Титаренко является соучредителем компании «Промтекстиль», расположенной в бывшем офисе теле-радио-компании «Черноморская». Она принадлежит Сенченко и после событий 2014 года переехала в Киев. Еще одним соучредителем «Промтекстиля» является бывший чиновник Минобороны Украины Сергей Велижанский, ближайший соратник Сенченко, ставший теперь российским гражданином.

Еще одна компания «Крымжелезобетон» до событий Русской весны принадлежала Людмиле Денисовой. Однако в 2015 году она перерегистрировалась в соответствии с российским законодательством. Ее основателем выступило украинское ООО «Триора», 25% уставного капитала которого внесла все та же Людмила Денисова.

Наконец, ООО «Фирма Д. Э. В», зарегистрированная по липовому адресу в центре Симферополя принадлежит еще одной дочери Денисовой – Александре Квитко.

Как заявил председатель госкомитета Крыма по госрегистрации и кадастру Александр Спиридонов, как минимум 7 депутатов Верховной Рады в минувшем году приобрели собственность в Крыму.

«Летом в отпуске я проводил аналитическую работу, нашел 7 депутатов Украины, которые совершали сделки с недвижимостью в Крыму по законам РФ. Соответствующие платежи в виде госпошлины в бюджет уже поступили», – сказал Спиридонов.

Андрей Сенченко отказался комментировать тему своей крымской собственности «оккупационным СМИ».

«У украинских политиков такой сумбур и винегрет в голове, что им с психиатром нужно обращаться. Если эта территория оккупирована, выводите свое имущество и не работайте здесь. Либо признайте, что вы зарабатываете здесь и пополняете казну российского государства», – прокомментировал ситуацию бывший депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко.