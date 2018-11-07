«Попался, Карасёв! Признал Донецк Россией!»

07.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Тезис майданщиков и либералов о том, что запрет русского языка на ТВ Украины и прославление гитлеровских коллаборационистов – вынужденная реакция на «российскую агрессию» – обычная пропагандистская ложь.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Житомире, согласно переписи, 20 процентов населения назвало родным язык русский, в Херсоне гораздо больше.

Мне украинские эксперты напоминают анекдот: «– Товарищ прапорщик, а крокодилы летают? – Нет, конечно! – А товарищ генерал говорит, летают. – Ну, летают, но низенько-низенько!».

Вспомните, что нам рассказывали эти эксперты на протяжении последних лет: «Не выдумывайте, нигде этот русский язык не ущемляют» – упрекал оппонентов Корнилов.

Присутствующий в студии украинский политолог Вадим Карасёв тут же стал спорить и возмущаться.

«Вадим Юрьевич, но вам указывают на вашу ложь, вы в самом деле говорили, что ничего такого не произойдёт, «русский не запретят» – а уже четыре области (приняли решение о запрете «русскоязычного продукта», – ред.)», – отметила ведущая Ольга Скабеева.

Карасёва эти слова привели в ярость, градус перепалки с Корниловым нарастал, и Скабеевой вновь пришлось вмешаться.

«А почему вы эксперта из Донецка назвали русским? Признали Донецк Россией? Попался, Карасёв!» – улыбнулась ведущая.

«Запрещают русскоязычный продукт – «да где ж вы видите ущемление русского языка?». Конституция Украины прямо нарушается, где говорится, что нельзя нарушать языковые и этнические права. Хоть кто-то подал протест?» – продолжил Корнилов.

«В Харьковском совете до сих пор действует закон о региональном языке – русском, там пытались это дело опротестовать через суд, прокуратуру – не получилось. Знаете, где сейчас рассматривают решение Харьковского облсовета? В Львовском суде. Перенесли во Львов, чтобы запретить региональный статус языка!

Нам говорили: «Ну где вы видели прославление Бандеры?», «Ну где вы видели бандеровцев на Украине?» – кричали российские либералы в этих студиях. Уже проспекты Бандеры были, чёрно-красные флаги висели. Нам говорят: «Это реакция на российскую агрессию». Так вот, решение Львовского совета о вывешивании красно-чёрных флагов в памятные дни, в том числе 30 июля, день провозглашения бандеровского акта независимости, было принято ещё при Ющенко. А они нам рассказывают, что это ответ на российскую агрессию, на Крым и так далее», – рассказал политолог.

«Вспомните первое решение Верховной Рады, когда ещё Янукович был на Украине, когда они его незаконно отстранили от власти. Первое решение отстранить Януковича, второе – отменить закон о языках», – напомнил Владимир Корнилов.