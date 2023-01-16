Попавшие под санкции Зеленского белорусы назначают свидания в российских Киеве и Одессе

Елена Острякова.  
16.01.2023 14:30
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Киев, Одесса, Россия, Санкции, Украина


Четыре гражданина Белоруссии попали в список из 198 лиц, против которых президент Украины Владимир Зеленский ввел вчера санкции.

Это журналисты Григорий Азаренок, Александр Осенко и политолог Александр Шпаковский.

Четыре гражданина Белоруссии попали в список из 198 лиц, против которых президент Украины Владимир...

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Белорусы восприняли это известие оптимистически.

«Принимаю поздравления. Теперь меня лишат украинских государственных наград, арестуют пентхаус в Киеве и не допустят к приватизации государственного имущества.

Ничего не имею против, но должен добавить, что главная “загроза национальной безпеки Украины” вовсе не я, а карикатурные деятели киевского режима во главе с Зеленским и Даниловым. Чем быстрее украинский народ избавится от этих “загроз”, тем быстрее вернутся электричество, горячая вода, сало с горилкой и прочие радости. Ради этого маленького счастья простого украинского человека я даже готов отказаться от участия в приватизации дзержавного майна», – написал Шпаковский в своем ТГ-канале.

Лаконично отреагировал Григорий Азаренок:

«Поздравляю, коллеги! До встречи на Крещатике».

А вот его коллега Игорь Тур назначает свидания в Одессе.

«Первой моей зарубежной поездкой была украинская Одесса в 2007. Мне не понравилось. Теперь в украинскую Одессу мне официально нельзя на 10 ближайших лет. Хотя уже пару лет как было понятно, что меня туда или не пустят, или не выпустят, или как там любят киевские – «расстреляли неизвестные».

В этом случае, думаю, у меня есть полное право желать посетить российскую Одессу. Что-то мне подсказывает, что случится это не через 10 лет, а куда раньше», – написал Тур.

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