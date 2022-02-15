Попавшие в Госдуму либералы запустили агитацию против признания ЛДНР

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Новости Украины

Попавшие в Госдуму как выразители мнения «системных либералов» депутаты от партии «Новые люди» (14 человек за исключением одного находящегося на больничном) сегодня единогласно проголосовали против проекта постановления об обращении к президенту России с просьбой официально признать ЛДНР.

Неформальный лидер фракции Сардана Авксентьева с трибуны парламента призвала коллег заниматься экономическими вопросами и «не поддаваться соблазну» вмешаться во внешнюю политику», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша с вами первоочередная задача – это борьба с бедностью, исправление тех ошибок и недочетов в законодательстве, которые мешают нашей стране развиваться, выполнять то, что мы обещали избирателям во время предвыборной кампании. У некоторых очень велик соблазн уйти в тему внешнего врага от проблем нашего избирателя. Это инфляция, рост цен, падение реальных доходов людей, снижение качества образования и здравоохранения. Я призываю не поддаваться соблазнам уклониться от главной нашей работы, заниматься своим делом и предоставить МИДу делать свою работу. Тем более, что резкие заявления и беспрерывное потрясание кулаками могут воплотиться в реальный конфликт, за который придется расплатиться реальными человеческими жизнями», – сказала Авксентьева.

Всего против постановления в Думе высказались 16 депутатов, 1 воздержался.

Работающий на «Новых людей» политолог Илья Гращенков считает, что таким голосованием фракция «закрепила за собой статус «партии мира» против неожиданного альянса «партии войны» из ЕР и остальной оппозиции».

«Мнение коммунистов, что народ вновь «готов пожертвовать всем за Донбасс», очень напоминает призыв с «затягиванием поясов», который был провозглашен накануне присоединения Крыма. Но если в 2014-м он повлек за собой «крымский консенсус» (на фоне падения экономики), то повторить такое единодушие в 2022-м у власти вряд ли получится. Измотанные пандемией и тревогой люди хотят мира и безопасности, поэтому от их имени голосовать за новый виток экспансии и эскалации довольно странно», – написал Гращенков в своем телеграм-канале.

Находящийся в больнице заболевший коронавирусом лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже заявил в ответ, что «Новые люди» — это старые приспособленцы, а не новые люди, ужасное зрелище». По мнению коммуниста, признание независимости республик Донбасса – это «шаг к миру», поэтому его радует поддержка соответствующего постановления большинством депутатов. Решение «Новых людей» вызвало в Зюганове «глубочайшее разочарование» в этой партии.