Попавшим под первые разгромы в Донбассе правосекам выдали «ксивы» участников боевых действий

14.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Националисты-правосеки, которые в числе первых незаконных украинских бандформирований участвовали в карательной операции против жителей Донбасса, официально получили статус УБД.

Об этом сообщает сайт ДУК «Правый сектор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, отмечается, что на одну из баз группировки прибыли спикер «ПС» Дана Виноградова, зампред директората Министерства ветеранов по вопросу предоставления социальных гарантий Руслан Кучук и «волонтёр» Татьяна Тучак, для вручения удостоверений участников боевых действий воюющим на Донбассе правосекам.

«Каждый раз, вручая каждому из них эту маленькую «ксиву», меня переполняет какое-то по-детски увлекательное ощущение, как ребенка, получившего желанный подарок на Рождество», – радуется Виноградова.

В то же время она пожаловалась, что выдача «ксив» не распространяется на участников «ООС», участниками боевых действий признаются только боевики, воевавшие в «АТО» (т.е., до мая 2018 года).

«Во время вручения удостоверений стояла только небольшое количество бойцов ДУК ПС, которые начиная с 14, 15 лет воюют за Украину на Юго-Восточном фронте российско-украинской войны. Остальные же со стороны наблюдали, приветствовали аплодисментами и с некоторым сожалением рассматривали синенькие корочки – признак того, что государство, за которое они воюют, признало своих защитников официально», – сетует нацистка.

По её словам такая «несправедливость» имеет место потому, что в законе об «ООС» «намеренно» не указано в перечне категорий участников «… привлечённых лиц», как в законе об «АТО». Виноградова считает, что для такой правки у Верховной рады нет политической воли.

«Я лично, готова хоть сейчас приступить к подготовке этой правки и соответствующего пакета поправок в другие законы, но, но … Нет той политической воли, и вопрос в комитетах ВР даже не поднимается. И вся моя готовность к работе над этими правками лишь остается готовностью…» – пожаловалась военная преступница.