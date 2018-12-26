Поплатились за фейки: В Севастополе депутаты отказались финансировать губернаторское ТВ

26.12.2018, Севастополь, Максим Карпенко

Законодательное собрание Севастополя, где сильны позиции команды героя Русской весны Алексея Чалого, отказалось утверждать бюджет на 2019 год местного телеканала «Икс-ТВ», который ориентируется на губернатора Дмитрия Овсянникова и часто используется в информационных кампаниях против депутатов, критикующих промахи чиновников местного правительства.

Изначально правительство Овсянникова запросило финансирование в объеме 120 миллионов рублей, однако депутаты смету отклонили, справедливо рассуждая, что средства городского бюджета могут быть направлены на реальные нужды, а не информационные войны.

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Однако далее события начали развиваться непредсказуемо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«От Овсянникова устремились в Москву с жалобами на депутатов и челобитными, однако во время беседы в высоких кабинетах произошла путаница – кто-то записал неправильную цифру – вместо 120 миллионов – всего двадцать!

Из столицы позвонили в Севастополь и потребовали утвердить бюджет в обозначенные «20 миллионов». «Есть!» – удивленно отдали под козырек в парламенте и быстро утвердили годовой бюджет телеканала в размере 20 млн», – рассказал источник «ПолитНавигатора».

По его словам, такого бюджета «Икс-ТВ» хватит на считанные недели работы.

Эти данные подтвердил глава Департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Глеб Шагун. В своем блоге он заявил, что уменьшение финансирования телеканала приведет к сокращению 140 человек, и даже в этом случае медиа-холдинг сможет проработать лишь 100 дней:

«Денег хватит только на 100 дней работы. Отсчет пошел!!! А еще буквально три недели назад был выигран конкурс на «21 кнопку» и были грандиозные планы на будущее. К сожалению, правительство было вынуждено согласиться с данным сокращением финансирования, так как неприятие бюджета на 2019 год поставило бы город в очень тяжелое положение, а это социальные проекты, ремонты и т.п», – пишет Шагун.

Российский политолог Борис Межуев не видит в ситуации в Севастополе ничего экстраординарного – журналистский коллектив должен был осознавать, что решение об объемах финансирования принимают депутаты. По словам эксперта, государственный телеканал должен соблюдать сдержанную политику и равноценно освещать деятельность органов власти, а не работать в интересах одной из них.

«В войне ветвей власти бюджетные войны – совершенно очевидная вещь. Понятно, что, если канал занимается очернением Законодательного собрания, фактически, парламента городского, то городской парламент не имеет большого интереса финансировать этот канал.

Как минимум, следует соблюдать определенную корректность в освещении того, что происходит в Законодательном собрании, высказывая даже губернаторскую точку зрения. Насколько я знаю, там были определенные фальсификации, была использована даже другая картинка в сюжете…

Естественно, парламент не заинтересован в финансировании тех ресурсов, которые участвуют в информационной войне с ним. Безусловно, государственный канал потому и государственный, что он не губернаторский, он отражает именно общегосударственную позицию и должен сохранять определенную меру нейтральности», – заявил Межуев.

Напомним, что телеканал «ИКС-ТВ» уже не раз оказывался в эпицентре скандалов. Так, покинувшая холдинг в этом году его экс-руководитель Татьяна Дружняева представила свою книгу «Канал мечты», в которой рассказала о прямом вмешательстве в работу государственного СМИ чиновников из правительства и непосредственно губернатора Дмитрия Овсянникова.

«В какой-то момент мы даже стали писать официальные объяснительные его пресс-секретарю на тему того, «почему Дмитрий Владимирович на фото у вас на сайте сидит в позе барина и как вы можете использовать слово «Мекка» в тексте, неужели не нашлось синонимов», – описывает условия работы Дружняева.

«Мы искренне мечтали сделать Информационный канал Севастополя, который так же будет вещать на всю Россию. Когда с нашей стороны все было выполнено, нам сказали – а теперь воюем с законодательным собранием, воюем с сумасшедшими общественниками и выставляем губернатора рыцарем в сияющих доспехах», – добавляет в своей книге медиа-менеджер.