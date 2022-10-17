Поплыли «Герани» над Днепром: ужас и паника в Киеве

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Новости Украины

Появляется все больше снимков и видеороликов, показывающих охватившую Киев панику после утреннего налета российских дронов-камикадзе.

Так, можно увидеть, как украинские силовики пытаются поразить беспилотники из стрелкового оружия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, можно услышать звук пролетающих дронов, взрывы и испуганные матерные крики очевидцев.

Скандально известный русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сопроводил угрозами опубликованный им снимок из Киева.

«Белгород будет уничтожен», – пригрозил Гончаренко в своем телеграм-канале.

При этом украинская сторона акцентирует, что был поражен жилой дом, умалчивая, что это произошло в результате поражения БПЛА, один из которых в итоге не долетел до цели.

На обломках беспилотников можно увидеть надписи «За Белгород». Напомним, что приграничный Белгород часто обстреливается Украиной, особенно после отступления ВС РФ из Харьковской области.

Впрочем, украинская пропаганда уверяет, что Белгород обстреливают… русские.

«Обратите внимание на надписи на обломках дронов. Криворукая русня сама запускает ракеты, которые падают на Белгород, не успев взлететь, но обвиняет при этом нас», – пишет обслуживающий интересы антироссийской пропаганды телеграм-канал «Украина сейчас», имеющий 1,8 миллиона подписчиков.

В правящей партии фактически признали, что Украина оказалась бессильна перед дронами-камикадзе.

«Всегда есть два пути. Можно сосредоточиться на том, чего конкретно не хватает нашей военной промышленности для борьбы с дронами-камикадзе, вызвать на закрытое заседание парламента министра обороны, пригласить главу Укроборонпрома, заслушать их, наконец то, на 8-м месяце войны. А можно быстро слепить и проголосовать еще 2,5 тысячи парламентских обращений ко всем на свете, призвать, потребовать, подчеркнуть, и разъехаться по домам. Но второй путь сложнее, надо ж еще триста видео пламенных речей наснимать и запостить их», – возмущается депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.