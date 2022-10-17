Поплыли «Герани» над Днепром: ужас и паника в Киеве

17.10.2022  11:42 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров: 676
 
Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Появляется все больше снимков и видеороликов, показывающих охватившую Киев панику после утреннего налета российских дронов-камикадзе.

Так, можно увидеть, как украинские силовики пытаются поразить беспилотники из стрелкового оружия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Появляется все больше снимков и видеороликов, показывающих охватившую Киев панику после утреннего налета российских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Кроме того,  можно услышать звук пролетающих дронов, взрывы и испуганные матерные крики очевидцев.

Скандально известный русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сопроводил угрозами опубликованный им снимок из Киева.

«Белгород будет уничтожен», – пригрозил Гончаренко в своем телеграм-канале.

При этом украинская сторона акцентирует, что был поражен жилой дом, умалчивая, что это произошло в результате поражения БПЛА, один из которых в итоге не долетел до цели.

На обломках беспилотников можно увидеть надписи «За Белгород». Напомним, что приграничный Белгород часто обстреливается Украиной, особенно после отступления ВС РФ из Харьковской области.

 

Впрочем, украинская пропаганда уверяет, что Белгород обстреливают… русские.

«Обратите внимание на надписи на обломках дронов. Криворукая русня сама запускает ракеты, которые падают на Белгород, не успев взлететь, но обвиняет при этом нас», – пишет обслуживающий интересы антироссийской пропаганды телеграм-канал «Украина сейчас», имеющий 1,8 миллиона подписчиков.

В правящей партии фактически признали, что Украина оказалась бессильна перед дронами-камикадзе.

«Всегда есть два пути. Можно сосредоточиться на том, чего конкретно не хватает нашей военной промышленности для борьбы с дронами-камикадзе, вызвать на закрытое заседание парламента министра обороны, пригласить главу Укроборонпрома, заслушать их, наконец то, на 8-м месяце войны.

А можно быстро слепить и проголосовать еще 2,5 тысячи парламентских обращений ко всем на свете, призвать, потребовать, подчеркнуть, и разъехаться по домам. Но второй путь сложнее, надо ж еще триста видео пламенных речей наснимать и запостить их», – возмущается депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть