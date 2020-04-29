«Попой вперёд»: пассивная позиция Зеленского в Донбассе устраивает Кремль – украинский эксперт

29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пассивная «политика рака» со стороны украинских дипломатов на переговорных площадках по Донбассу очень серьёзно усиливает российскую сторону.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развитие событий после встречи нормандской группы в 2019 году свидетельствует: украинская сторона использовала эти переговоры только для саморекламы и утверждения имиджа новой власти, всё… По состоянию на сейчас, на мой взгляд, украинская сторона исчерпала весь пиар-эффект от нормандских переговоров.

Ситуация, связанная с введением карантина свидетельствует, что серьёзных намерений по Донбассу во внутренней политике как не было, так и нет. Жёсткий режим по перемещению граждан, отсутствие внятной и понятной политики помощи и поддержки наших сограждан на оккупированной территории – как не было, так и нет.

Вообще отложен в долгий ящик вопрос о плане снятия экономической блокады. Ну и всё, что связано сейчас с пикированием участниками нормандской группы, ограничивается вопросами, кто первый должен принимать решения, связанные с протоколом «Нормандии» осенью.

Это говорит только об одном, что инициативной, или как сейчас популярно говорить, противной позиции у политического руководства нет», – заявил Ермолаев.

По его словам, эта «политика рака» со стороны Киева очень серьёзно усиливает российскую сторону.

«Как это ни парадоксально, несмотря на ура-патриотические заявления Офиса президента, министерства иностранных дел, на самом деле, подобная «политика рака», когда, извините, попой вперёд, она как раз усиливает позиции оппонента, который пользуется пассивной позицией, непринятыми решениями, отсутствием внятных действий в отношении экономики, карантина.

И мы видим, что очень часто гуманитарные и социальные инициативы российского правительства, эффективность которых мы не можем проверить, но они информационно и политически выигрывают», – добавил украинский эксперт.

«Противнику» никто не мешает вместе с влиянием на конфликт вести активную гуманитарную и экономическую работу, а она ведётся на Донбассе, которая постепенно убеждает жителей Донбасса, что жить в ДНР-ЛНР лучше, чем возвращаться на Украину.

Я не совсем понимаю, каким образом вы рассчитываете на возвращение Донбасса, если будете занимать позицию дипломатических упрёков без мирного процесса», – недоумевает эксперт.