11.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Попользовались девушкой – и будет – эксперты об уходе Маши Гайдар из Одессы

Маша Гайдар, которую бывший гебурнатор Одесской области Михаил Саакашвили пригасил работать своим заместителем в июле 2015 года, занималась в Одессе не «социальными задачами», как об этом она заявляла в украинских СМИ, а решала бизнес-вопросы.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявили политические эксперты, давшие оценку сложению Гайдар полномочий депутатского Одесского облсовета.

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«А что ей там делать? Благодетель Маши уже в бегах. Новые хозяева в ней не нуждаются. Попользовались девушкой – и будет», – комментирует донецкий политолог Владимир Корнилов.

Уход Маши Гайдар связан с какими-то ее личными интересами, в том числе бизнес-интересам, считает Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива».

«Это не относится к вопросам реформ, с которыми у нас обычно связывали Саакашвили и его команду. Она держалась за Одессу из меркантильных соображений. Теперь это потеряло актуальность. Я не слышал, чтобы она реально участвовала в работе Одесского облсовета. У нее никогда не было серьезного влияния на происходившие там процессы. Но ее использовали в разного рода сложных комбинациях и местные и киевские и московские. Конечно, у нее не было реального веса в Одессе, она ничего не представляла собой как самостоятельный игрок», – подчеркнул Рудяков.

Появление Маши Гайдар в Одессе было пиар-акцией Саакашвили, считает Евгений Филиндаш, директор Украинского центра социальной аналитики.

«Это была попытка Саакашвили продемонстрировать, что самые прогрессивные люди со всего СНГ приезжают работать с евромайданной властью. Гайдар была наглядной иллюстрацией этого тезиса единства евролибералов Украины России, Грузии и прочих. Понятно, что подобная публика ничего делать не умеет в реальном управлении страной. Поэтому никакого следа своей деятельности Гайдар в Одессе не оставила и оставить не могла. Ее уход, как и ее пребывание там, ни на что в Одессе на повлияло и не повлияет», – сказал Филиндаш.