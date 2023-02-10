«Попользуем и вернем»: в Киеве согласны на списанные английские самолеты «Tornado»

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Поскольку и Британии нет желаемых Киевом самолётов F-16, скорее всего англичане предложат украинцам давно снятые с вооружения и списанные «Tornado».

Об этом в эфире «радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Британия не имеет таких самолётов, как F-16. У неё на вооружении два типа самолётов – «Eurofighter Typhoon» и старый самолёт «Tornado». Он практически снят с вооружения, но несколько машин у них осталось, поддерживают их боеспособность с целью кому-то продать», – сказал Романенко.

Эксперт подчеркнул, что Британия не даст Украине современных самолётов, а старьё можно брать только в случае «выгодных» ленд-лизовских условий.

«Это мы думаем получить «Eurofighter». Но скорее всего нам предложат старенькие «Tornado», но с них можно будет запускать ракеты «ALARM». Я думаю, что на него можно было бы согласиться, всё равно эти самолёты практически списаны. Хоть они ещё имеют ресурс, некоторое время мы можем их использовать. Но для условий ленд-лиза, если останутся эти самолёты, то можно будет вернуть Британии, можно брать», – резюмировал он.

Отметим, что «Tornado» – это европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолёт третьего поколения, разработанный в семидесятых годах прошлого века. В Британии был снят с эксплуатации в 2019 году.