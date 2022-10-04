Попробовать воевать всерьез. Почему России не время жать на ядерную кнопку

Новости Украины

Что бросается в глаза при чтении вражеской прессы или рассуждений аффилированных с врагом экспертов и аналитиков? Прежде всего – критическое несоответствие навязываемого западной и особенно украинской пропагандой картины мира и представлений о российской власти, ее мотивах и целеполагании, и тем, что есть на самом деле – в реальности, данной нам в ощущениях.

Скажем, всем известен карикатурный образ Путина – этакого иррационального злодея, современного Гитлера, живое воплощение «Доктора Зло» из американских комиксов. Мотивы его поступков понять невозможно, да не стоит и пытаться – по умолчанию он озабочен только тем как всех убить, желательно наиболее изуверским способом.

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Отсюда все эти рассказы о концлагерях для украинцев в Сибири, про заминированный по приказу из Кремля еще на стадии строительства «Северный поток», страшилки о планах по оккупации всех соседей России сразу или объявлении войны Европе и НАТО.

Путин из западной пропаганды беспрестанно делает гадости даже в тех случаях, когда они явно противоречат интересам России или в них отсутствует хоть какая-нибудь логика или профит – просто потому, что ему это нравится и он не может иначе. Не делать гадости окружающим – противоречит его природе.

Этот западный и украинский Путин одержим мегаломанией и мечтает возродить не то СССР, не то Российскую империю, он все время вынашивает какие-то тайные злодейские планы против мира и безопасности человечества, которые приходится с риском для жизни добывать и делать предметом гласности отважным американским хакерам или независимым журналистам-расследователям из Биллингкэт.

В реальности же российское руководство, включая Путина, – крайне осторожные и консервативные люди, не склонные ни к беспричинной эскалации ни к резким шагам и до последнего предпочитающие округлые формулировки языку ультиматумов.

Если есть возможность отступить назад, они скорее отступят, чем очертя голову влезут в какой-то кризис, если есть хоть малейшая возможность договориться и поторговаться, они будут до посинения договариваться и торговаться. И примеров тому в новейшей истории не счесть.

В том же украинском кейсе Путин под нескончаемый рефрен упреков в агрессивности и намерении вот-вот напасть на бедную Неньку восемь лет терпеливо водил козу вокруг минских соглашений и уповал на результативность хитромудрых комбинаций Медведчука с Сурковым. Армию же двинул на Украину лишь тогда, когда уже и слепому стало ясно, что восемь лет потрачены впустую, а договориться не выйдет.

Грубо говоря, СВО не было бы, не припри Запад Путина к стенке. Будь иначе – русские войска стояли бы в украинских городах еще весной 2014 года.

Вот и сейчас на Западе вовсю раскручивают тему будто бы планируемого применения Россией ядерного оружия. Причем, говорят об этом как о чем-то уже решенном. Эту повестку внутри России ретранслируют люди вроде сумасшедшего иноагента «профессора Соловья», написавшего вчера в своем конспирологическом бложике, что «принципиальное решение о применении ТЯО» якобы уже принято и вопрос лишь в выборе времени и места.

Это притом, что большинство экспертов и лидеров мнений из провластного лагеря в один голос пишут о нецелесообразности потрясания ядерным козырем без самой крайней на то нужды и вполне обоснованно указывают на то, что арсенал обычных методов достижения военных целей еще далек от исчерпания.

Строго говоря, в этом смысле Россия, говоря президентскими словами, еще даже не начинала, имея в виду реальное и систематическое уничтожение украинской инфраструктуры с целью дезорганизации и хаотизации тыла ВСУ.

«Непонятно, какой смысл в применении ТЯО там, где применять имеющийся арсенал обычных вооружений для изоляции ТВД и прекращения активности противника естественным путём за исчерпанием ресурсов даже не попытались? И что даст ТЯО в этих условиях кроме гигантских политических проблем на поколения вперед?», – недоумевает военный эксперт Илья Крамник. «Верещат, что завтра ядерная война, что применим ТЯО. Все забывают, что в руках президента остается огромное количество инструментов. При адекватном командовании мы по-прежнему сильнее и можем победить Украину без применения ОМП, если начнем выбивать три вещи: инфраструктуру, теплоэлектростанции, мосты через Днепр. Этого противнику хватит за глаза, чтобы у него всё посыпалось. Не надо применять ядерное оружие, когда у тебя есть огромное количество других инструментов давления», – вторит Крамнику из своего инфоокопа военкор Юрий Котенок. «Любое бессмысленное и неэффективное применение ЯО приведет только к распространению на восприятие противником этой части нашего военного потенциала эффекта «бумажного медведя». ЯО имеет смысл применять для достижения очевидного всем оперативного результата недостижимого другими средствами. Но для этого должна быть армия, которая извлечет этот оперативный результат. До чего далеко. А «символические жесты» лишены всякого смысла. Давайте для начала нанесем пресловутые «удары по критической инфраструктуре». А с ЯО не будем заниматься болтовней и размывать ею серьезность этого аргумента», – подводит итог политобозреватель Холмогоров.

Но Западу очень нужно, чтобы Москва расчехлила ядерный арсенал. Очевидно, под это в тамошних штабах уже заготовлен какой-то рабочий сценарий по демонизации России – с ее изгнанием из Совбеза ООН, с отъемом права вето, с легитимизацией натовской оккупации под благовидным предлогом «демилитаризации» и обеспечения безопасности или взятия под международный контроль ядерных объектов или пусковых шахт ЯО.

Вариантов масса – и все они моментально обессубъектят российское государство, сделав его на этот раз реальным парией в мире.

Значит ли это, что применять ТЯО вообще не нужно? Нет, не значит. Но следует отдавать себе отчет в том, что это – оружие последнего дня. Последний аргумент, на случай, когда у остальных вышел срок годности.

Поэтому ЯО можно применить в том случае, если НАТО исчерпает возможности прокси-войны чужими руками и непосредственно официально втянется уже не в помощь Украине оружием, деньгами, советами, инструкторами или разведданными, а в боевые действия против России силами своих собственных военных подразделений, введя свои войска на украинский ТВД. Но и в этом случае ядерный привет нужно будет посылать не на украинскую территорию, а в соседние с ней страны НАТО.

Я сейчас скажу, возможно, крамольную и циничную, но на мой взгляд правильную вещь. Если уж рука дотянется до ядерного чемоданчика, уничтожать надо активы противника, а не свои собственные, как это, увы, во многом происходит сейчас в ходе СВО, когда боевые действия на востоке и юге Украины планомерно обезлюживают и уничтожают промышленный и инфраструктурный потенциал именно российской зоны влияния, а теперь уже и территорию самой России.

Смотря на географию ракетных обстрелов или артиллерийских дуэлей несложно заметить, что удары наносятся в основном по территориям, которые либо уже вернулись в Россию, либо по тем, которые в России привычно считают «своими» – по той самой исторической России, украинскому Левобережью.

Во Львове, в Тернополе, в Ивано-Франковске и даже в Киеве все хорошо. Но если уж рассматривать ядерные удары, как последний довод королей, то применять его нужно именно по западной части Украины, на которую Запад положил глаз как на положенный ему трофей – относительно целый и цветущий.

И если уж этим землям суждено достаться Западу, то пусть лучше в виде ядерной пустоши. Чтобы любая сохранившаяся антирусская Украина с гарантией не смогла подняться как минимум в течение одного-двух поколений. Свои же земли нужно максимально беречь, а не @ерачить по ним ядерными ракетами.

Но лучше конечно, вообще обойтись без такого сценария. И попробовать победить по Суворову – умением, а не упованием на всемогущую вундервафлю, которая разом решит все наши проблемы.