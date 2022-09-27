«Попрощаться навсегда» – Бородай предлагает запретить возвращение бежавших от мобилизации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Сбежавшим из России от страха перед мобилизацией гражданам нужно запретить возвращение обратно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

При этом Бородай выступил за то, чтобы все желающие покинуть Россию, смогли это осуществить.

«Я – человек добродушный, я считаю, что пусть едут. Пусть торопятся, едут, просто больше пусть никогда не пытаются вернуться. А те, которые еще не выехали, пусть собирают чемоданы – и «адиос, амигос».

адо какие-то законодательные инициативы на эту тему продвинуть так, чтобы эти люди больше в страну не вернулись бы ни при каких обстоятельствах и условиях… Я думаю, что мы как-то сумеем решить этот вопрос. А всем, кто уехал, всем хочется сказать – прощайте навсегда», – заявил Бородай.