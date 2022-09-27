«Попрощаться навсегда» – Бородай предлагает запретить возвращение бежавших от мобилизации

27.09.2022  18:38 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Сбежавшим из России от страха перед мобилизацией гражданам нужно запретить возвращение обратно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавшим из России от страха перед мобилизацией гражданам нужно запретить возвращение обратно. Об этом...

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При этом Бородай выступил за то, чтобы все желающие покинуть Россию, смогли это осуществить.

«Я – человек добродушный, я считаю, что пусть едут. Пусть торопятся, едут, просто больше пусть никогда не пытаются вернуться. А те, которые еще не выехали, пусть собирают чемоданы – и «адиос, амигос».

адо какие-то законодательные инициативы на эту тему продвинуть так, чтобы эти люди больше в страну не вернулись бы ни при каких обстоятельствах и условиях… Я думаю, что мы как-то сумеем решить этот вопрос. А всем, кто уехал, всем хочется сказать – прощайте навсегда», – заявил Бородай.

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