«Попрятались по норам – и там остаются» – военкор о новой тактике ВСУ

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Украинская армия использует в обороне тактику «лисьих нор», выкапывая вместо окопов множество дырок, и надеясь, что так бандеровцев будет труднее найти.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да вы хоть сто раз вкопайтесь, пассивная оборона она и есть пассивная оборона. Что сейчас происходит: укропы залазят – и копают много-много дырок. А наши, прежде чем идти атаковать эту позицию, они двое-трое суток наблюдают за позициями. И ночью смотрят, там всегда дрон висит. Он смотрит, откуда они вылазят, куда залезают. И когда наши заходят, они знают, что в этой дырке сидит, в этой дырке сидит. Перед этим в каждую дырку запускают fpv, минами их постоянно закидывают», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что такая пассивная тактика никак не поможет ВСУ.

«Ну, отойдёте вы в формате снарядного голода на такую же фортификационную линию. Укропы ведь окопы не делают, они лисьи норы роют. И накапывают их очень много, и сидят в них. А большая часть пустых, чтобы мы не вычислили. А мы всё равно вычисляем, потому что наблюдение круглосуточное. И поскольку боец в наушниках, ему говорят: «Там сидят, туда гранату кинь». Он кидает, идёт дальше. Причём мы постоянно так воюем, у нас мастерство растёт, а укропы просто пассивно сидят. То, что сейчас происходит – это просто истребление укропов Грубо говоря, единственный план, который у них есть – продолжать забрасывать под гусеницы наших танков своих солдат. Чтобы как можно больше кишок намотать, чтобы наши танки просто больше буксовали. То есть, тупо замедлить продвижение наших войск. А там какое-то чудо произойдёт», – добавил военкор.