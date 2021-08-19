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19.08.2021 20:52 (Мск), Москва, Елена Остряков
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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Популисты КПРФ оседлали протестную повестку

Главным бенефициаром роста протестных настроений в России на предстоящих парламентских выборах станет КПРФ. Об...

Главным бенефициаром роста протестных настроений в России на предстоящих парламентских выборах станет КПРФ.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Дмитрий Орлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второе место с высокой степени вероятности занимает Компартия… Еще весной рейтинг ЛДПР был выше, чем у КПРФ. Сейчас трудно предполагать, что возможны варианты. Разрыв составляет от 2 до 5 процентных пункта», – сказал Орлов.

Он считает, что росту показателей КПРФ будет способствовать ее первое место в избирательном бюллетене.

«Я думаю, что одним из факторов роста поддержки Компартии стала ее жесткое и последовательное выступление против обязательной вакцинации. Есть и другие предположения», – сказал Орлов.

Он считает, что с 70% вероятностью в новой думе будет по-прежнему 4 партии. «Единая Россия» возьмет 51-54% голосов, КПРФ – 16-18%, ЛДПР – 10-12%, «Справедливая Россия» – 8-10%.

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