Популяризацию Бандеры и Шухевича хотят начать в Африке

Украинские дипломаты должны активнее распространять по всему миру бандеровскую версию истории.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший глава Института национальной памяти Украины, а ныне депутат Верховной рады Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам пора уже системно выходить на иностранную аудиторию. Надо объяснять миру, что история России – это история Украина. Объяснять миру, что князь Владимир правил в Киеве, и крещение Руси произошло в Киеве, а не в Москве или каком-то другом российском захолустье», – сказал Вятрович.

Для этой работы он потребовал выделения дополнительных бюджетных средств.

«В этом вопросе впереди ещё очень и очень много работы. И, к сожалению, недостаточно ресурсов выделяется со стороны государства. С 2022 года колоссально вырос интерес мира к украинской истории.

И я прекрасно понимаю, что у нас проблемы с бюджетом, потому что огромные средства идут на оборону. Но один просветительский проект – стоит не так уж дорого.

Потому что именно от непонимания украинской истории – и непонимание этой войны даже нашими союзниками, которые два года назад считали, что Киев падёт за три-четыре дня.

От непонимания украинской истории мы, к сожалению, не имеем поддержку на Глобальном юге, когда страны Африки, Латинской Америки, которые очень чувствительны к вопросам антиколониальной борьбы, почему-то считают, что та война, которая у нас идёт против России, это якобы война за какую-то западную империю. Когда на самом деле эта антиколониальная война», – добавил депутат.