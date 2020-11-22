Популярный сайт-агрегатор BestChange, официальное зеркало ресурса

22.11.2020

BestChange – сайт-агрегатор, функционирующий с 2007 года и по сегодняшний день. Он создан для того, чтобы облегчить для пользователей процесс обмена фиатных, электронных и цифровых валют, сделать его выгоднее, проще, безопаснее. На электронных страницах ресурса представлена исключительно полезная и актуальная информация, например:

-список обменников, предоставляющих услуги обмена валют. Эти сервисы прошли проверку администраторами мониторингового портала, доказали свою надежность;

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актуальные курсы конвертации разных расчетных единиц. Узнать их можно, воспользовавшись конвертером;

-сведения про разные виды валют и платежных систем, позволяющие разобраться в тонкостях применения выбранных инструментов.

Дополнительно на сайте есть информационный раздел FAQ, где представлены ответы на самые распространенные вопросы посетителей.

Как пользоваться BestChange

Зная, что собой представляет Бестчендж, остается разобраться в тонкостях применения его функционала. Чтобы провести удачный и выгодный обмен валюты, пользователь должен сделать несколько простых шагов:

-в меню с левой стороны задать исходную и целевую валюту, чтобы система подобрала подходящие обменники;

-просмотреть отобранные предложения для заключения сделок, сравнить их по курсу конвертации, резерву, типу обмена и т.д. Определить оптимальный вариант;

-кликнуть на соответствующей строке, чтобы перейти на сайт обменного сервиса;

-заполнить заявку на обмен, провести финансовую операцию.

Как видим, непосредственно на сайте-агрегаторе никакие сделки не заключаются. Он перенаправляет на официальные страницы обменников. Но даже при таком положении вещей ситуация, когда https://www.bestchange.ru/ – сайт BestChange недоступен, доставляет его посетителям заметные неудобства. Им приходится самим заниматься поиском обменных сервисов, а это долго и рискованно. К тому же, есть вероятность заключения невыгодной сделки.

Продолжая говорить о пользовании функционалом сервиса, следует отметить и дополнительные возможности, в частности:

-приложение BestMonitor. Здесь можно посмотреть все основные данные, которые были на сайте. Применение программного обеспечения позволяет получать ту же информацию, но при этом заметно экономить трафик;

-опция «Оповещение». Если человек не находит подходящие условия для обмена, он может оставить заявку, указав интересующие параметры. Как только соответствующая требованиям сделка появится, на электронную почту пользователя придет уведомление;

-партнерская программа. Участвуя в ней, можно получать финансовое вознаграждение за каждого привлеченного на сайт клиента.

Как видим, работать с сайтом-агрегатором удобно, легко и выгодно. Именно поэтому ситуация, когда BestChange.ru не открывается, для многих становится заметной проблемой. Но даже если она случилась, есть возможность эффективно решить вопрос, получив доступ ко всей представленной на ресурсе информации.

Как получить доступ к BestChange.ru, если сайт не открывается

Если так случилось, что BestChange выдает ошибку, по каким-то причинам недоступен, решить вопрос можно с помощью зеркала, которое находится на странице https://www.bestchange.net/. Его применение имеет ряд значимых преимуществ:

-зеркало BestChange полностью идентично основному сайту. Поэтому проблем с его применением не возникнет. Здесь собрана та же информация, предусмотрены такие же опции. Никакой разницы в пользовании ресурсами посетители не заметят;

-страницы открываются сразу, в отличие от ситуаций, когда используется анонимайзер или специальное расширение, которые несколько замедляют загрузку. Это очень удобно;

чтобы использовать зеркало, не нужно ничего скачивать и устанавливать;

-информация на ресурсе обновляется с той же периодичностью, что и на основном сайте – каждые 5-8 секунд.

Следовательно, если даже случилось так, что Бестчендж не работает, нет поводов для волнения. Из этой ситуации есть выход.