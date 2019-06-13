Популярный в СНГ комик пойдет в Раду от партии Зеленского на Донбассе

13.06.2019

Популярный в СНГ комик и телеведущий Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии “Слуга народа”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

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Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49-му мажоритарному округу. Это Донецкая область, центр округа – город Константиновка.

Сам Сивохо родом из Донецка.

13 июня партия “Слуга народа” обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.