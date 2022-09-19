Попытается ли Украина захватить Белгород? – прогноз Стрелкова

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Новости Украины

ВСУ будут обстреливать территорию России, но вряд ли осуществят наступление на Белгород, чтобы не спровоцировать мобилизацию в РФ. Остаётся загадкой, кто дал приказ на отступление без боя русских войск из буферной зоной на север от Харькова.

Об этом на своем You-Tube канале заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже можно в полный голос говорить, что у нас появился Белгородский фронт… Вдоль всей границы у нас имеет место быть активное вооружённое противостояние. Даже с боями местного значения, с попытками прорыва украинских ДРГ, с постоянными перестрелками и уже с абсолютно нескрываемыми противником никак обстрелами российской территории, включая населённые пункты по площадям, по объектам инфраструктуры. Ранее, как известно, они оставили без электричества, без водоснабжения один из райцентров Белгородской области… Обстрелы идут постоянно. Просто постоянно. Будет ли противник предпринимать какие-либо атаки на этом фронте в рамках своего предстоящего наступления или нет, затрудняюсь сказать. Но, в любом случае он свою активность будет проявлять, чтобы не дать нашим войскам маневрировать и будет создавать угрозу для Белгорода. Все-таки областной центр, это слишком, как говорится, сладкий приз для них, чтобы наши войска могли оставить его без прикрытия достаточными силами», – сказал Стрелков.

Он выразил недоумение тем, что российские войска без боя оставили север Харьковской области, которому на тот момент ничего не угрожало и который был своеобразным буфером для российской территории.

«Есть моменты, которые мне вообще не ясны. Сейчас противник обстреливает Валуйки. Райцентр, город, причём, узел дорог на территории Российской Федерации. Сейчас он спалил таможенный терминал. То есть, из сёл российские власти вынуждены эвакуировать население с 10-15 километровой зоны у границы, полностью с Белгородской области. Так вот вопрос, почему? После нашего поражения на южном участке Харьковского фронта, российские войска вдруг полностью снялись со всех своих позиций в Волчанске, на который противник не наступал. В Казачьей Лопани, на который противник не наступал. Ещё в ряде крупных и мелких населённых пунктов, там на десятки счёт идёт. Которые удерживались на северном фасе, и которые обеспечивали зону глубиной 10-15 километров вглубь украинской территории, защищая, прикрывая собой российскую территорию, в том числе и от обстрелов. Кто дал команду, мне интересно, без непосредственного давления противника, без боя, отступить на линию государственной границы? Чем это вызвано? Страхом, что повторится ситуация с Балаклеей? Так там до границы всего ничего. Но для этого объяснения тоже нет», – сказал Стрелков.

Также экс-министр поделился мыслями насчет попыток ВСУ наступать на Белгород. По его мнению, это не входит в планы противника, так как спровоцирует мобилизацию в России.

«Сейчас их задача разгромить нашу армию. Нанести ей новые поражения на украинской территории и не спровоцировать мобилизацию в Российской Федерации», – объяснил Стрелков.