Попытка №2. Россия пытается урезонить анонимов в Telegram

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Госдума приняла закон, согласно которому все блогеры, имеющие более 10 тыс подписчиков обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре, иначе им будет запрещено размещать рекламу. Наказаниям подвергнутся и те, кто будет перепечатывать информацию незарегистрированных блогеров.

Работать начнёт закон с 1 ноября 2024 года. Очевидно, мера призвана нейтрализовать «сливные бачки» – анонимные телеграм-каналы, через которые в условиях боевых действий противник может делать вбросы с целью расшатать российский тыл. Впрочем, нововведение может оказаться мертворожденным. Несколько лет назад российские власти подобным образом обязывали регистрироваться сайты с посещаемостью более 100 тыс человек, но большинство авторов норму игнорировали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот я веду социальные сети ВКонтакте и в «Телеграм». И там, и там количество моей аудитории, слава Богу, более 10 тыс. Не вижу никакой сложности ни для себя, ни для кого из моих коллег, такую же работу ведущих, направить сведения о себе в РКН и указать: да, я Хинштейн Александр Алексеевич, вот мой номер телефона, к нему привязан этотканал в «Телеграме». В чем сложность? Цифра в 10 тыс достаточно экспертна и позволяет включить в реестр те каналы, которые пользуются повышенным интересом, а вследствие этого имеют авторитет и представляют заметный интерес в обществе», – сказал с трибуны представлявший закон депутат Александр Хинштейн.

Либеральная журналистка Екатерина Винокурова, ссылаясь на источники, пишет, что принятие данного закона обусловлено опасностью, которую представляют для стабильности страны и отдельных регионов анонимные тг-каналы.

Юрист Илья Ремесло приветствовал новый закон.

«У нас и так проблемы с институтом репутации, огромное количество анонимов-жуликов, которые представляются невесть кем. Это если даже не затрагивать ципсошников, которые активно мимикрируют под «военные» и иные политические каналы».

Однако большинство экспертов уверено в том, что анонимы в «Роскомнадзор» не придут, и заставить их регистрироваться административный аппарат физически не сможет.

«В Телеграме «сидит» примерно половина населения страны. Может, и побольше. Каналов с числом подписчиков в 10 тысяч и более — наверное, под миллион. Можно себе представить, какую структуру придется создавать Роскомнадзору только для Телеграма. А ведь есть еще и другие соцсети и мессенджеры. Тут целый квартал в Москве нужно отвести под цензурный комитет. Слишком большой объем входящей информации делает контроль над ней занятием почти бессмысленным», – пишет либеральный публицист Анатолий Несмиян.

Его патриотичный коллега Сергей Мардан напоминает, каким фееричным провалом обернулась попытка Роскомнадзора блокировать «Телеграм» в 2019 году.

«Сама идея, что достаточно просто нахмурить брови и все, испугавшись, кинутся бояться и прятаться, довольно наивна. Мы в России живем. Родине анархизма. Поэтому, скорее всего, повторится история, приключившаяся в 2019 году с господином Жаровым, ныне возглавляющим Газпром-Медиа. Он тогда тоже хмурил брови и обещал «борьбу брони и снаряда». Но снаряд оказался из говна», – написал Мардан.

Политолог Михаил Карягин полагает, что «Телеграм» в связи с новым законом ожидают не ковровые бомбардировки, а точечные удары.

«Многое будет зависеть от правоприменительной практики. Вероятно, она будет крайне избирательной и показательной. Интересно, какая доля анонимных политических телеграм-каналов решит открыться (думаю, рискнут немногие). В любом случае, сейчас будет особо пристальное внимание к удаленным сообщениям, которые остаются в TGStat», – пишет Карягин.

Его коллега Андрей Гусий, считает новые меры по контролю бессмысленными, поскольку все интересующие силовиков паблики ведутся из-за пределов страны, поэтому правила соблюдать они не будут.

«Или кто-то думает, что украинцы или сбежавшие из страны иноагенты будут подавать документы?» – вопрошает Гусий.