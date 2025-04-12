Попытка Брюсселя ввести санкции против сербского вице-премьера получила отпор в Евросоюзе

Венгрия и Словакия наложили вето на прозвучавшее на встрече глав министерств иностранных дел Евросоюза предложение закрыть для вице-премьера Сербии Александра Вулина въезд в ЕС.

Так еврочиновники отреагировали на критику замглавы сербского правительства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была встреча (министров иностранных дел ЕС), на которой они хотели ввести против меня санкции, но Венгрия и Словакия наложили вето на такое решение. Хорватия, конечно, была первой, кто сразу его поддержал, но поскольку решения принимаются консенсусом, у них ничего не получилось», – рассказал Александр Вулин в эфире «Прва ТВ».

Он отметил, что министры болезненно отреагировали на его выступление в Брюсселе несколько дней назад, где, по его словам, он высказал ясную истину о том, что не Сербии нужно доказывать свою нужность Европейскому союзу, а ЕС нужно доказывать свою нужность Сербии.

«Они просто сказали, что мне нужно запретить въезд в ЕС. Но, как вы видите, в ЕС есть страны, которые уважают свободу и свободно выраженную сербскую позицию, высказанную в Европарламенте. Я не серб, который говорит одно в Москве, а другое в Брюсселе. Я всегда говорю правду, и я всегда говорю сербскую правду, и вы можете ввести против меня любые санкции, которые хотите. В конце концов, США ввели против меня санкции, Хорватия запретила мне въезд на свою территорию, так что делайте что хотите, но я буду говорить правду… Конечно, это послание нашему правительству, нашим политикам о том, что они не хотят, чтобы я был в будущем правительстве Сербии, и это прямое вмешательство в наши внутренние отношения и прямое давление», – подчеркнул Вулин.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС инициировал процедуру введения санкций против Вулина, а президенту Сербии Александру Вучичу было предложено не включать Вулина в состав нового правительства после того, как вице-премьер заявил в Европарламенте на конференции «Путь Сербии в ЕС», что Сербия «никогда не пойдет на войну с Россией ради членства в ЕС» и что «не будет вводить санкции против Москвы из-за конфликта (на Украине – ред.), спровоцированного Западом».