«Попытка договориться с Байденом – это переговоры с собственным киллером» – Сатановский

05.10.2022  18:51 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Наивно уповать на мир, когда идёт война на уничтожение России, эффективность которой Запад уже отработал на Украине, составляющей треть по количеству населения относительно РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог и эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наивно уповать на мир, когда идёт война на уничтожение России, эффективность которой Запад уже...

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«Любая попытка договориться с Зеленским, с Байденом – это договорённость с собственным киллером. О чём с ним можно договориться – из чего, как и когда он тебя убьёт? Почему я скептически отношусь к словам людей, которые говорят «мы партия мира», «мы гражданская партия», «нам срочно надо договориться»? Почему я зверею, когда мне говорят «лучше мир, чем война»? Нет, не лучше, потому что мира не будет.

Задачи этих людей, чтобы не было страны, людей, которые живут в этой стране, языка, на котором они говорят, и вообще памяти. Были когда-то русские, ну ладно, в энциклопедии записали, была когда-то такая страна, а теперь её нет. Непонимание этого может быть, но евреи за это заплатили Холокостом.

А на Украине, когда немцы шли, что говорили? В ту войну, в гражданскую, единственные, кто никого не трогал, были немцы. Вот, петлюровцы, поляки, белые – все погромы устраивали, а немцы тогда – нет. А потом оказалось, что это были другие немцы», – сказал эксперт.

Он добавил, что очень бы не хотелось, чтобы подобное происходило в масштабах России.

«Говорят, это невозможно – возможно. В масштабах Украины же это произошло? Произошло. На русском не говори, детей своих на нём не учи, на мадьярском тоже, всем остальным меньшинствам. А Украина – это треть от населения России. Эксперимент проведен, он отлично удался», – заключил Сатановский.

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