Новости Украины

Наивно уповать на мир, когда идёт война на уничтожение России, эффективность которой Запад уже отработал на Украине, составляющей треть по количеству населения относительно РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог и эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любая попытка договориться с Зеленским, с Байденом – это договорённость с собственным киллером. О чём с ним можно договориться – из чего, как и когда он тебя убьёт? Почему я скептически отношусь к словам людей, которые говорят «мы партия мира», «мы гражданская партия», «нам срочно надо договориться»? Почему я зверею, когда мне говорят «лучше мир, чем война»? Нет, не лучше, потому что мира не будет. Задачи этих людей, чтобы не было страны, людей, которые живут в этой стране, языка, на котором они говорят, и вообще памяти. Были когда-то русские, ну ладно, в энциклопедии записали, была когда-то такая страна, а теперь её нет. Непонимание этого может быть, но евреи за это заплатили Холокостом. А на Украине, когда немцы шли, что говорили? В ту войну, в гражданскую, единственные, кто никого не трогал, были немцы. Вот, петлюровцы, поляки, белые – все погромы устраивали, а немцы тогда – нет. А потом оказалось, что это были другие немцы», – сказал эксперт.

Он добавил, что очень бы не хотелось, чтобы подобное происходило в масштабах России.

«Говорят, это невозможно – возможно. В масштабах Украины же это произошло? Произошло. На русском не говори, детей своих на нём не учи, на мадьярском тоже, всем остальным меньшинствам. А Украина – это треть от населения России. Эксперимент проведен, он отлично удался», – заключил Сатановский.