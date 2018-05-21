21.05.2018, Одесса, Игорь Плисюк

5 342 просмотров

Попытка еврейского погрома в Одессе. Процесс таки пошел?

Знаете, молодой человек, я почему-то не удивлен тому, что сегодня днем фактически, впервые со времен нацистской оккупации, банда, состоящая из сотни неофашистов с антисемитскими лозунгами попыталась штурмом взять офис еврея-бизнесмена Романа Купера на Фонтанской дороге. И только присутствие бойцов охранного агентства и вмешательство полиции помешали превратиться этой «патриотической акции» в полноценный погром.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Скорее, удивляет меня то, что это произошло аж на пятом году украинской «национальной революции», одной из движущих сил которой были украинские националисты, прирожденные ксенофобы, погромщики и антисемиты, чьи кумиры — Петлюра, Бандера и прочие Шухевичи да Мельники, пролили море еврейской крови. Да и примкнувший к ним разношерстный сброд люмпенов и мелкой приблатненной шушеры терпимостью, равно как и уважением к имуществу «инородцев и сепаратистов» тоже не отличается. И эти «патриоты» явственно напоминают мне…этакий уродливый гибрид персонажей двух английских писателей.

Табаки Баскервиллей

Да, в них смешалась трусливая наглость киплинговского шакала Табаки, делавшего пакости из-за спины своего покровителя, хромого тигра-людоеда Шер-хана и — мнимая инфернальная «ужасность» конан-дойлевской собаки Баскервиллей, рассчитанная на пугливого обывателя. Они готовы запугивать, грабить и убивать, собираясь в стаи и нападая на тех, кто находится в меньшинстве.

Желательно — на стариков да женщин, либо выслеженных одиночек. При достойном отпоре же — вся их лихость мгновенно оборачивается шакальим визгом «А нас за что?!» и требованиями «защитить активистов от произвола полиции и агрессии клятых сепаров». Увы, чаще всего, эта свора остается безнаказанной. Но иногда — коса находит на камень! Собственно говоря, именно так и началась трагикомическая история, приведшая к сегодняшней попытке погрома.

Как местечковый фраер корчил из себя Беню Крика

Есть в Одессе такой персонаж с с весьма сомнительной репутацией – Марк Гордиенко. Этот уроженец украинской глубинки, успевший закончить еще в советское время военно-политическое училище, объявился в Одессе где-то в начале 2000-х годов. Неудавшийся «политрабочий», чья биография весьма темна, промышлял до начала пресловутой «революции» массажем и строил из себя адепта некоей мелкой тоталитарной секты «Мастера Хора» – этакой смеси учения Гурджиева и прочих мистиков. Причем, уже в те времена особой порядочностью не отличался. Да и в начале путча сидел тихо. А вот после бегства Януковича, когда победа самозванцев уже была видна, — резко проникся «идеалами патриотизма», став одним их наиболее агрессивных горлопанов и громил одесского евромайдана.

И именно он был одним из главных инициаторов бойни в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, подстрекавшим толпу неофашистов идти «бить сепаров», и лично принявшим участие в погроме и убийствах. А после — его группировка «Совет общественной безопасности» и связанная с ней еще одна банда – «Автомайдан», на протяжении всех этих лет активно терроризировали город. Вломиться в кабинет судьи или резиденцию неугодного депутата? – Запросто! Напасть на оппозиционного кандидата нардепа Олега Царева — да с нашим удовольствием! Один перечень бесчинств, совершенных этим, вконец обнаглевшим беспредельщком, занял бы с десяток страниц. Но — все это происходило при полном безмолвии закона. Ведь из вполне достоверных источников было известно, что финансируют «пламенного революционера» структуры пана Коломойского.

Но и после падения влияния последнего — ушлый Марик нашел себе «крышу» в тех органах, что призваны как раз защищать общество от подобных субъектов. И не случайно его имя связывают с Русланом Форостяком — советником шефа местной полиции, именуемым «серым кардиналом». Недавним погромщиком и экстремистом! И, под эгидой аваковских орлов — активно занялся форменным рэкетом, вымогая деньги из бизнесменов под благовидным предлогом «добровольной помощи героям АТО». Причем, столь нагло присваивая пожертвования, что даже в кругах себе подобных «активистов и патриотов» приобрел незавидную репутацию отпетого крысятника – того, кто ворует у своих…

А заодно и пошел шестерить на мэра Труханова, разгоняя своих же вчерашних подельников по майдану. Само собой, не «за спасибо»!

И вот, этой весной обнаглевший Марик, возомнив себя чуть ли не бабелевским королем налетчиков Беней Криком или его прототипом, Мишкой Япончиком, заявился к бизнесмену еврейского происхождения Роману Куперу с предложением, от которого тот (по мнению рэкетира!), отказаться просто не мог. И — неожиданно для себя получил жесткий отпор. Гражданин Израиля и США не только не раскошелился на то ли 50, то ли 100 тысяч долларов, которые ушлый швыцер жаждал от него получить, но и объяснил оскорбленному в лучших чувствах Гордиенко, что сам решает, кому и как помогать. И в посредниках не нуждается.

Выставленный вон с позором, наш «Табаки Баскервиллей» дал дёру, поджав хвост. Но обещал вернуться… Что характерно, вскоре по всему городу появились листовки, где Марика обвиняют в делах весьма постыдных…Правда, заодно и приписывают ему «сепаратизм», тем самым причисляя к тем, кого он люто ненавидит. Что поделаешь, такие уж нынче нравы и методы борьбы в среде «патриотов»…

А 2 мая на Куликовом поле несколько мелких шакалят из числа «активистов-патриотов» попытались спровоцировать антисемитскими выкриками того же Купера, который с несколькими друзьями пришел почтить память погибших. И — получили достойный ответ от этих крепких ребят, похожих на бабелевских биндюжников. Вполне обоснованно назвав их фашистами, Роман Купер заодно передал и пламенный привет Марику, пообещав тому поставить его в весьма унизительную позу, если он отважиться еще раз посетить его офис. Что характерно, вечером того же дня предводительница местного отделения неофашистской «Свободы» публично выразила свою ненависть к евреям в самой оскорбительной форме.

А еще раз показательно «опущенный», бесталанный кандидат в Бени Крики, Гордиенко разразился длинным письмом-доносом во все инстанции, в котором требовал всенепременно наказать Купера, посмевшего обвинить его в вымогательстве, а его единомышленников-экстремистов — в фашизме. Смысл документа сводился к одному: – ратуйте, патриоты и граждане начальнички, инородцы совсем обнаглели – наших оскорбляют и денег не дают! И с чего ж нам теперь жить и родину защищать?!

И через недельку — компания подельников храброго Марика наведалась в офис Купера на Фонтанской дороге, дабы «разобраться по понятиям». Что характерно, без участия своего вожака! Но — вынуждена была с позором ретироваться, столкнувшись с крепкими ребятами из охранного агентства, нанятыми предусмотрительным бизнесменом.

И вот — сегодня была совершена очередная попытка уже большими силами захватить контору несговорчивого еврея, который наглядно показал, как можно и нужно обращаться с подонками и вымогателями. Да, Марик и компания его шакалов снова получили отпор. Но, терзают меня смутные сомнения: – а стала бы полиция столь рьяно защищать того же Купера, если бы в его кармане были не увесистые паспортины США и Израиля, но обычный украинский «аусвайс»?

И не придут ли погромщики завтра к тем соплеменникам Романа, которые не смогут защититься столь лихо? Процесс ведь пошел, и Украина неуклонно скатывается к неприкрытому национал-шовинизму. То ли еще будет, уважаемые граждане!