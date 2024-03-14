Попытка номер два: Украина вновь пошла на штурм российской границы

Олег Кравцов.  
14.03.2024 12:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2403
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


С утра украинские формирования начали атаки на Белгородскую область.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил военкор Александр Коц.

С утра украинские формирования начали атаки на Белгородскую область. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО. На населенном пункте Козинки — напротив Великая Писаревка — оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой.

Обстановка напряженная. Но наши парни бьются как тигры. Это и подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», и штормы, и Минобороны. Отражение атаки идет, в данный момент — стрелковый бой», – приводит Коц слова непосредственного участника отражения атаки.

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка указывает, что сегодня утром была попытка повторно прорваться в поселок Теткино в Курской области, но в итоге «противник с потерями отражен».

Тг-канал «Два майора», связанный с российскими пограничниками, отмечает, что активизировались украинские ЦИПСОшники.

«Звонят, представляются комитетом здравохранения, отделом экстренной помощи и спрашивают о группе крови. Рассказывают историю о том, что в результате прорыва ДРГ на госгранице срочники приняли бой и понесли большие потери, госпитали переполнены и бла-бла-бла», – сообщает паблик.

Промежуточные итоги утренних боев на границе подвел эксперт  Центар военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Противник с утра потерял до 40 человек убитыми и ранеными на границе + несколько единиц техники. Бои продолжаются. Перейти границу враг так и не смог. В глубину территории противника наносятся удары.

В Белгородской области в результате обстрелов с ночи погиб 1 человек и ранено 6. Повреждено несколько строений в Белгороде и области.

Противник продолжает вбрасывать различную дезинформацию «про заходы в область», «ДРГ ВСУ в области», «панику и эвакуацию». Не поддавайтесь на провокации, ждите официальной информации от губернатора и силовых структур.

Также не стоит снимать работу ПВО ВС РФ и прилеты противника, а также работу российских военных в приграничных районах, не надо помогать врагу. Зажигательные видео с места событий сегодня предоставит МО РФ», – пишет Рожин.

Подоляка тоже сообщает, что атаки противника отражены.

«Причем, как и два дня назад, местами он даже не смог развернуться для атаки и был разбит нашими БПЛА и артиллерией. Судя по всему, это был их последний шанс на этом направлении. Завтра уже начинается процесс голосования, и послезавтра это будет иметь весьма ограниченное по политическим последствиям значение.

Хотя, как акт отчаяния, особенно если у них ничего не получится на юге сегодня… А на юге (в Черноморской акватории) сегодня ночью – самый удобный момент нанести «предвыборный удар». Думаю, должны попробовать. Надо быть начеку», – предупреждает Подоляка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть