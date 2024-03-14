Попытка номер два: Украина вновь пошла на штурм российской границы

С утра украинские формирования начали атаки на Белгородскую область.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил военкор Александр Коц.

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Обстановка напряженная. Но наши парни бьются как тигры. Это и подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», и штормы, и Минобороны. Отражение атаки идет, в данный момент — стрелковый бой», – приводит Коц слова непосредственного участника отражения атаки.

«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО. На населенном пункте Козинки — напротив Великая Писаревка — оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой.

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка указывает, что сегодня утром была попытка повторно прорваться в поселок Теткино в Курской области, но в итоге «противник с потерями отражен».

Тг-канал «Два майора», связанный с российскими пограничниками, отмечает, что активизировались украинские ЦИПСОшники.

«Звонят, представляются комитетом здравохранения, отделом экстренной помощи и спрашивают о группе крови. Рассказывают историю о том, что в результате прорыва ДРГ на госгранице срочники приняли бой и понесли большие потери, госпитали переполнены и бла-бла-бла», – сообщает паблик.

Промежуточные итоги утренних боев на границе подвел эксперт Центар военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Противник с утра потерял до 40 человек убитыми и ранеными на границе + несколько единиц техники. Бои продолжаются. Перейти границу враг так и не смог. В глубину территории противника наносятся удары.

В Белгородской области в результате обстрелов с ночи погиб 1 человек и ранено 6. Повреждено несколько строений в Белгороде и области.

Противник продолжает вбрасывать различную дезинформацию «про заходы в область», «ДРГ ВСУ в области», «панику и эвакуацию». Не поддавайтесь на провокации, ждите официальной информации от губернатора и силовых структур.

Также не стоит снимать работу ПВО ВС РФ и прилеты противника, а также работу российских военных в приграничных районах, не надо помогать врагу. Зажигательные видео с места событий сегодня предоставит МО РФ», – пишет Рожин.