Попытка номер два: ВСУ снова пытаются прорваться в Курскую область

Сегодня формирования киевского режима предприняли очередную попытку вторжения на территорию Курской области.

По одним данным, границу ВСУ не перешли, по другим – сумели навести переправу, .

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«По попытке прорыва в районе н.п. Тёткино к текущему часу ситуация следующая: противник навел понтонную переправу в районе н.п. Искровщина. При попытке прорыва на нашу территорию уничтожена вражеская инженерная машина разминирования, 1 ББМ «Страйкер» и 1 единица колесного транспорта. В полосе обеспечения 1-й линии обороны враг сумел проделать проход, в ближайшее время ожидается вторая волна атаки, во время которой ВСУ попытаются бросить через проход бронетехнику.

В воздухе огромное количество FPV, противник старается отрезать возможность маневра для наших сил в данном районе. Скопление ВСУ в данной местности было замечено давно, особого стремления к маскировке враг не проявлял, полагаем, речь идёт об отвлекающем ударе и основное направление атаки будет иным», – описывает ситуацию военный паблик НгП раZVедка.