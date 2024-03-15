Попытка прорыва в Белгородскую область преследовала цель показать, что Украина может дестабилизировать ситуацию внутри России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.

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Он считает, что украинское командование по-прежнему концентрирует на данном направлении силы, способные вновь попытаться прорваться на территорию РФ.

«Буквально вчера ВСУ получили ответ, которого они не ожидали. Были уничтожены их танки, боевые машины пехоты, большое количество боевиков, которые пытались изображать из себя «Рэмбо». Но они все равно не успокоились», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».

Вероятнее всего, продолжает он, «операция была поставлена на контроль «вашингтонским обкомом» и контролируется британскими спецслужбами».

«Это не что иное, как «показательное выступление»: мол, смотрите, Украина может выполнять задачи по дестабилизации ситуации в приграничных районах России. Но пока ни одной задачи не выполнили — постреляли, потеряли своих людей.

Ведут их западные разведчики, данные боевикам также передает западная воздушно-космическая разведка, на руках у них американские, французские и английские боеприпасы. Уверен, что эта операция готовилась давно», – убежден полковник.