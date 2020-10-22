Попытка реабилитации фашизма плохо закончилась для жительницы Ялты

22.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Ялте в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за реабилитацию фашизма.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следователи установили, что женщина опубликовала на своей странице в соцсети материалы, которые отрицали преступления, зафиксированные Международным военным трибуналом и искажала деятельность СССР и его роль в годы Второй мировой войны.

«Жительница Ялты распространила ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, дав положительную оценку идеологии фашизма. Причастность данной гражданки к совершению вышеуказанного преступления была выявлена сотрудниками следственного отдела по городу Ялта во взаимодействии с коллегами из Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым.

В ходе обыска ее квартиры, проходившей при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, изъята религиозная литература, в том числе – с признаками экстремизма, которая также направлена на соответствующую экспертизу», – говорится в сообщении.