Попытка Украины заманить шахтёров из Донецка провалилась

27.12.2019, Киев, Игорь Петров

Ситуация в угольной отрасли на территориях, контролируемых Украиной, продолжает оставаться критической, многие шахты уже остановлены, а люди не получают зарплату.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, депутат Верховной рады от партии Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего не изменилось. Нам удалось оттеснить, но не при поддержке власти, крупных «смотрящих». Появились новые схемы.

Но если раньше, при предыдущей власти, под действующие законы подстраивали схемы разворовывания угольной отрасли, то сейчас принимают законы, узаконивают схемы. И даже не будут отвечать – закон так предусматривал.

Шахты фактически уже остановлены, доведены до банкротства. Есть крупные шахты, такие, как «Южнодонбасская № 1», она является бюджетообразующей в Угледаре. С ними тоже не рассчитываются за отгруженный уголь. И у них серьезная задолженность по зарплате. Люди в отчаянии.

Мы должны показывать на нашей территории, которая под украинской властью и за которую солдаты отдают жизнь, порядок, и то, что мы беспокоимся за каждого гражданина. Показывать это людям, которые живут в более ужасных условиях на оккупированной территории.

Из Донецка, где вообще работы нет, шахтеры любыми тропинками, заминированными, пробираются в Угледар, снимают там жилье, работают, возвращаются домой. И они возвращаются и рассказывают – работал, зарплату не выплатили, жулики. А жулики сидят в высоких кабинетах», – сокрушается Волынец.