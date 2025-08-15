«Попытка украсть победу!» – Военный и дипломат спорят, как оценивать Аляску
На переговорах в Аляске США предпримут попытку «украсть победу у России».
Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я с геополитической и военно-политической точки зрения характеризую этот проект как попытку украсть победу. Это подталкивание России к тому, чтобы признать военно-политическое поражение. Российский президент четко обозначил задачи СВО: демилитаризация и денацификация. Но в случае такого завершения конфликта не происходит ни демилитаризации, ни денацификации. Уже сейчас Европа открыто объявляет, что она будет вооружать Украину после окончания военного конфликта», – сказал Сивков.
Он добавил: никаких требований о ликвидации нацистских образований на Украине сейчас не звучит. А при наличии гигантских украинских долгов перед Западом, ему будет легко через какое-то время заставить Киев начать новый конфликт.
Сивкову возразил его собеседник, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Он считает, что Россия задачи СВО «уже выполнила, но вошла во вкус и решила уничтожить первопричину, то есть крайний национализм».
«Я менее пессимистично смотрю на ситуацию и возможность заключения договора, который нам не очень будет нравиться. Смотря что брать за основу. Ведь можно взять за основу те требования ноября-декабря 2021 года, которые не были выполнены. Из-за чего СВО и получилась. Наши требования были другие, гораздо менее звучные: чтобы Украина не участвовала в НАТО, чтобы не было ударных сил. В принципе, все. Плюс к этому, устно говорилось, что Крым пусть остается», – сказал Бакланов.
