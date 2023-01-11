Попытка усидеть на двух стульях не спасла УПЦ

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После начала российской СВО Украинская православная церковь начала лавировать по принципу и нашим, и вашим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия»».

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«Весной 2022 года из устава организации исключили положения, указывающие на связь с Московским патриархатом. Осенью синод УПЦ перестал получать миро из Москвы, начал варить его самостоятельно. В это же время киевские иерархи не стали обращаться к Константинополю с просьбой о признании независимости. Патриарха Кирилла в монастырях и храмах поминать перестали, но своего патриарха не избрали. Прошения раскольнической ПЦУ к Константинополю о лишении главы РПЦ патриаршего престола также не поддержали», – указывает газета.

Впрочем, эксперты убеждены, что попытка усидеть на двух стульях УПЦ не поможет.

«Я думаю, прямого запрета УПЦ не последует, но де-факто запрет произойдет», — считает член Совета по межнациональным отношениям при при президенте РФ.

По его словам, на Украине стремятся создать независимую национальную церковь.

«Эта структура будет в первую очередь не христианским сообществом, а атрибутом независимого государства. Главная задача — прервать любые, даже самые призрачные, связи с Москвой. Иерархи УПЦ, понятно, в эту концепцию не вписываются», – добавил эксперт.

Несколько иного мнения придерживается политолог Александр Дудчак, прогнозирующий непосредственный запрет УПЦ.

«Сейчас отняли главный храм главной христианской обители Украины. Дальше продолжат грабить имущество, будут передавать храмы, монастыри псевдохристианам. В итоге, видимо, и законодательно запретят УПЦ», – сказал Дудчак.