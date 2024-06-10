Попытка высадки натовского десанта на полуостров выглядит всё менее фантастично – волнения крымского учёного

Специальная военная операция на Украине, по аналогии с Крымской войной, закончится не безоговорочной победой, а сложным компромиссом.

Такое мнение на «Соловьёвских чтениях» высказал директор Института медиакоммуникаций Крымского федерального университета им. Вернадского Александр Мащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Итоги Крымской войны для России были двойственны. С одной стороны, она дала нам образцы героизма, которые навсегда вошли в историю не только России, но и всего мира. Слава защитников Севастополя намного превзошла славу тех, кто пытался его захватить и не захватил. Город не был сдан, русские войска просто перешли на Северную его часть. Но, тем не менее, Крымская война завершилась для России поражением. По подписанному в 1856 году Парижскому мирному договору, наша страна потеряла право иметь на Чёрном море военный флот и была отстранена от первых ролей в международной политике. Вернуться на Чёрное море и вернуть позиции в мировой политике удалось только 14 лет спустя, в 1870 году. Уверен, что результаты специальной военной операции – новой Крымской войны – будут для России лучше. Но для этого нам надо помнить уроки старой», – считает обозреватель.

Среди таковых, по его словам, здраво относиться к целям и задачам противника и не заниматься шапкозакидательством.

«Первое – цели Запада в отношении Крыма и России неизменны на протяжении столетий, и нет никаких оснований считать, что они изменятся в перспективе. Второе – Запад готов соединиться с кем угодно, хоть с турками, хоть с фашистами, хоть с бандеровцами, хоть с чёртом – для того, чтобы ослабить Россию. Третье: отношение к Крыму – это индикатор внутреннего состояния российского общества, и индикатор того, кто свой, а кто чужой. Так было в годы Крымской войны потом в 2014-м, в 2022-м и далее. Чтобы противостоять коллективному Западу, Россия должна быть сильна, высокотехнологична, и ей нужны союзники. России нужно помнить о том, к чему приводит шапкозакидательство. И нужно быть готовым к тому, что, скорее всего, специальная военная операция завершится не безоговорочной победой, а сложным компромиссом, так как это было тогда, нравится нам это или нет. Это наиболее вероятное развитие событий», – подчеркнул Мащенко.

«Мы живём в круге дат, связанных со 170-летием Крымской войны, которые позволяют ещё раз обратиться к ней и лучше понимать, что сейчас происходит, или, ещё важнее, что произойдёт. 16 октября 2023 года мы отметили 170 лет со дня, когда Османская империя объявила войну России. В марте уже этого года – 170 лет с момента, как Великобритания, Франция в эту войну официально включились. 14 сентября исполнится 170 лет высадки десанта союзников в Крыму. Учитывая логику эскалации, которую мы с вами наблюдаем, эта параллель, ещё год назад казавшаяся совершенно какой-то фантастической, имеет этих фантастических черт все меньше и меньше. 25 сентября 2024 года исполнится 170 лет с начала первой героической обороны Севастополя, затем 170 лет Балаклавскому сражению, Инкерманскому, Чернореченскому. Потом 170 лет окончания боевых действий в Крыму. Это будет 9 сентября 2025 года, и 30 марта 2026-го исполнится 170 лет подписанию Парижского мирного договора. Посмотрим, будет ли к тому времени заключён новый мирный договор, и если будет, то где?», – подытожил Мащенко.