Попытка Зеленского «выйти в люди» обернулась фиаско

11.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока что попытки Владимира Зеленского вжиться в роль серьезного политика оборачиваются фиаско.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военный корреспондент Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что Зеленский стал заложником своего амплуа, и его воспринимают так же. Если вспомнить его поездку в зону «ООС», где он изображает из себя такого заботливого отца-командира: «Ну как, у вас тут кроватка-то нормальная? Надо получше? Будет получше».

Приезжает к шахтёрам, два человека погибло, они ему: «У нас зарплату не выплачивают с марта, надо помочь», он: «Будут деньги!» Сегодня, кстати, эти шахтёры перекрыли трассу, ведущую в Польшу. Говорят, что после отъезда Зеленского из Львовской области ничего не изменилось, денег нет.

Они очень любят рассказывать о том, как закрываются шахты в Донбассе, но при этом здесь львовские шахтёры говорят о том, как молодёжь убегает в Польшу работать в сортирах, вместо того, чтобы продолжать дело своих отцов.

Ну и, в общем, так со всеми начинаниями Зеленского и происходит, они терпят фиаско. Зеленский пытается перехватить инициативу, пытается играть большого политика, но пока у него это не получается», – заявил военкор.