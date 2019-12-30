30.12.2019, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Политика, Спорт, Украина
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Попытки Киева помешать спортсменам Донбасса провалились – министр спорта ДНР

Несмотря на непризнанный статус ДНР и попытки Украины всячески помешать выступлениям представителям Донбасса на международных площадках и соревнованиях, донецкие спортсмены удивляют весь мир своими успехами.

Об этом в ходе доклада главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину сообщил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на все сложности, связанные с допуском наших спортсменов на официальные соревнования как в Российской Федерации, так и на международном уровне, мы тем не менее делаем необходимую работу, которая позволяет нам участвовать в международных соревнованиях.

Например, из последних, буквально две недели назад на Чемпионате России по плаванию среди взрослых наша Екатерина Середа вышла в финал – из 150 человек на своей дистанции вошла в восьмерку сильнейших. Это говорит о том, что мы нашли вариант решения допуска наших спортсменов», – отметил министр.

Также Александр Громаков подчеркнул, что, несмотря на то что украинская сторона всячески препятствует допуску спортсменов ДНР для участия в международных соревнованиях, есть яркие примеры, и напомнил, что в Токио в ноябре проходил IX Кубок мира KWF по карате, где спортсмены Республики завоевали 13 медалей, в том числе 10 золотых, и заняли второе общекомандное место. В то время как сборная Украины не заняла на этих соревнованиях ни одного призового места.

После чего, отвечая на вопрос главы ДНР о состоянии массового спорта, министр сказал, что сегодня в Республике действуют 54 детско-юношеские спортивные школы, они расположены во всех городах Республики, исключая Кировское и Ждановку. К систематическим занятиям спортом в этих школах привлечено более 23 000 детей и подростков.

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