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Страны НАТО не смогут открыть на территории Украины производство оружия. Об этом в эфире канала «DW» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий напомнил, что немецкая компания «Rheinmetall» анонсировала производство оружия на Украине, и поинтересовался, позволит ли это Россия.

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«Они нанесут удар. Я не уверен, что фабрику получится построить, Россия разрушит её, пока будет строиться», – ответил Джонсон.

«Но откуда будет поступать энергия. Они уже нормируют энергию по всей Украине. В Киеве они уже сократили подачу электроэнергии до 5 часов, и ввели запрет на электричество в ночное время. Так что «Rheinmetall» могут иметь все эти фантастические планы построить большую фабрику, но на чём ты её запустишь? ТЭС и ГЭС разрушаются», – добавил аналитик.