Попытки Rheinmetall производить оружие на Украине обречены – экс-аналитик ЦРУ

Владимир Гладков.  
21.05.2024 12:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 737
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Страны НАТО не смогут открыть на территории Украины производство оружия. Об этом в эфире канала «DW» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий напомнил, что немецкая компания «Rheinmetall» анонсировала производство оружия на Украине, и поинтересовался, позволит ли это Россия.

Страны НАТО не смогут открыть на территории Украины производство оружия. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Они нанесут удар. Я не уверен, что фабрику получится построить, Россия разрушит её, пока будет строиться», – ответил Джонсон.

«Но откуда будет поступать энергия. Они уже нормируют энергию по всей Украине. В Киеве они уже сократили подачу электроэнергии до 5 часов, и ввели запрет на электричество в ночное время. Так что «Rheinmetall» могут иметь все эти фантастические планы построить большую фабрику, но на чём ты её запустишь? ТЭС и ГЭС разрушаются», – добавил аналитик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть