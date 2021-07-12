Попытки «вернуть» Крым закончатся для Украины потерями новых территорий

12.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украинским политикам следует адекватно оценивать действительность, а не мечтать о «возвращении Крыма».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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По его словам, крымчане не волнуются угроз Киева вернуть полуостров под свой контроль.

«Почему? Да потому, что понимают, что никакого возврата Крыма из состава России в состав Украины просто не может быть. Ни дипломатическими, ни, тем более, военными методами», – сказал политик.

«Потому, что военные методы плохо закончатся для Украины. Они еще ряд территорий могут потерять. И они это прекрасно понимают. Для чего это говорится? Ну например, тому же Резникову надо демонстрировать, что он неслучайно занимает место вице-премьера «по оккупированным территориям». Что он там «предметно работает». И говорит то, что сладко слышится украинским нацикам — не вполне адекватным людям. Которые мечтают, что Крым когда-то вернется в состав Украины. А что ему остается, кроме как работать на заданную повестку? Будь он настоящим государственником и исходил из реальной ситуации — то более-менее реально оценивал бы ситуацию с Крымом», – резюмировал Цеков.