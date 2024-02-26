Попытки во всём подражать НАТО сорвали мобилизацию – Стариков

Украина сейчас поспешно пытается вернуться к системе воинской повинности, от которой отказалась в угоду натовской кадровой армии.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два вида мобилизации – кадровая армия, и воинская повинность. У нас сначала была воинская повинность, мы набирали людей. Потом мы начали перестраивать на кадровую, то есть начали профессиональную армию. А сейчас – обратно, на мобилизацию, связанную с воинской повинностью.

Чтобы было понятно, изменить одну систему на другую – это как революция. То есть, у нас не только политический [кризис], а не работает военно-патриотическое воспитание молодёжи, которое было заброшено», – сказал Стариков.