Политнавигатор - Новости России и Украины
23.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, ЖКХ, Минский процесс, Общество, Политика, Украина

Попытки ВСУ захватить Донецкую фильтровальную станцию могут привести к катастрофе


Украинская сторона продолжает следовать по пути силового решения конфликта. Свидетельством тому является обострение ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции, которую ВСУ пытаются взять под свой контроль.

Такие выводы были сделаны по итогам видеоконференции, проведенной рабочей группой по вопросам безопасности Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основной причиной эскалации напряжённости на линии соприкосновения было названо стремление украинской стороны взять под контроль территорию Донецкой фильтровальной станции, которая является стратегически важным объектом жизнеобеспечения населения по обе стороны линии фронта.

В ходе конференции был отмечен тот факт, что с января 2017 года ВСУ постепенно приближали свои позиции с расстояния 1,5 км от ДФС до 70-150 метров, что служит причиной постоянных вооружённых провокаций со стороны ВСУ и грозит экологической катастрофой.

 

 

 

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