«Пора арестовывать «вату» – Корчинский считает, что настал идеальный момент для репрессий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Поскольку Россия якобы готовится напасть на Украину, киевское руководство и националисты должны закрыть неугодные СМИ, арестовать всех «агентов Кремля», и выдворить из страны всех граждан РФ.

Об этом в интервью члену националистического ВО «Свобода» Андрею Ильенко заявил находящийся в розыске в России боевик, экс-главарь праворадикальной группировки УНА-УНСО националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На Украине не ликвидированы промосковские телеканалы. Хотя сейчас нам бы никто ничего не сказал – американцы и европейцы говорят нам, что наступление будет. Если мы арестуем телеканалы врага – раньше это было сложно, а сейчас никто не заговорит о нарушении свободы слова. Значит, можно арестовывать вату. Раньше сказали бы, что это нарушение прав человека, а сейчас никто не скажет – это предвоенные мероприятия», – объяснил Корчинский.

По его словам, кроме закрытия неугодных СМИ и ареста «агентов Кремля», Киев должен предпринять ещё ряд мер.

«Сегодня можно вводить военно-гражданские администрации на опасных направлениях, и также никто ничего не скажет. Можно высылать граждан РФ с территории Украины, запретить им въезд на Украину. Но если эти необходимые меры не принимаются, это означает, что наш верховный главнокомандующий, и все, кто отвечает за силовой блок и национальную безопасность, не верят, что будет война. И это страшно», – резюмировал радикал.