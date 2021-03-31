Пора бить по больным местам Запада

31.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Коллективный Запад наращивает антироссийскую риторику и пытается переписать историю, обвинив Россию в агрессии чуть ли не на любом историческом этапе. Сегодня гибридная война ведется уже не только на границах нашей страны, но и внутри нее. Поэтому России действовать нужно более жестко.

Об этом шла речь на «круглом столе» на тему «Информационная политика РФ и защита исторической правды» в Совете Федерации.

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Так, по мнению советника министра обороны России Андрея Ильницкого, еще несколько лет назад борьба с Россией велась по ее внешнему контуру от Украины и Нагорного Карабаха до Белоруссии, Приднестровья и Причерноморья, а сегодня эта война идет внутри страны.

«Вокруг нас по всему периметру создана сеть центров с русскоязычными платформами для ведения как информационных, так и кибер-операций против нас. Разработана и закреплена концептуально в НАТО информационная среда как среда военных и оперативных действий. По сути, мы имеем военные действия без объявления войны», – заявил Ильницкий.

Он также подчеркнул, что сегодня против России ведется новый тип борьбы – ментальная война против цивилизационных основ общества, нашего мировоззрения и ценностей. Цель одна – разрушить государство, превратив россиян в людей без истории.

«Атаки ведутся на нашу историю, это правда, институт президента, а точнее на Владимира Путина персонально, силовые структуры, Русскую православную церковь и, разумеется, молодежь. В этом противостоянии надо понимать, что у Запада эта стратегия только одна. Если кто-то питает какие-то иллюзии, то тысячелетнюю нашу историю посмотрите – Запад хочет только одного – чтобы России не было. Разными путями шатая ситуацию, но это и есть цель, и здесь нет вообще никакой натяжки… Первая стратегическая цель наших противников — это вырастить поколение манкуртов, лишив нас истории», – убежден Ильницкий.

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, чтобы эти цели удалось реализовать, Запад пытается фальсифицировать историю, превратив Россию из страны-победительницы в государство-агрессор.

«Цель очевидна – представить в негативном ключе роль России в мире на протяжении многих веков. Под это нужно подвести историческую базу. Для того, чтобы нам навешивать ответственность и приклеивать эту ответственность за все, что они будут творить, нужна историческая база. Вот она и формируется. Принять, что Россия не начинала мировые войны, что она не была агрессором, что она не занималась геноцидом — значит вынуть из-под западной идеологемы главный кирпич, а именно, что Россия исторически не занималась подобными вещами», – убеждена Захарова.

В конечном итоге эта политика Запада должна привести к тому, что Россия, у которой отобрать что-то силой сегодня практически невозможно, должна сама отказаться от своего наследия, заявил помощник президента Владимир Мединский.

«Война за историю, адресованная нашему населению, ведется с очень меркантильными и практическими целями. Мы понимаем, что отнять у России силой Курильские острова, Сахалин, Калининградскую область, Карелию, Выборг, наверное, можно, но могут быть последствия. А сделать так, чтобы мы их сами отдали – и территории, и ресурсы и концессии на полезные ископаемые, и Сибирь, которую мы «не по праву» занимаем, и прочее-прочее — это вполне в порядке вещей…

Вот, надо сделать так, чтобы мы сами поняли, что это «не наше». Если вы считаете, что это фантастика, я вас адресую к бесконечно продолжающейся кампании по Крыму, что Крым – совсем не наш и что мы там делаем. Ни на секунду не снижаются обороты. А во-вторых, кто постарше, я отсылаю к 91-му году. Коллеги, мы сами все раздали», – заявил Мединский.

«В борьбе за историю, в борьбе за наше будущее, за нашу молодежь есть только одна стратегия победы – действовать атакуя. Соответственно, мы должны выбрать направление этой атаки. У нас, у военных, есть понятие куда атаковать. Надо, во-первых, представлять себе противника, а во -вторых, атаковать по стыкам, по слабостям, понимая, где факторы силы, а где есть какие-то уязвимости.

Поэтому надо переходить к более активным действиям, вторым номером здесь не выиграть, нам надо ставить свои вопросы, для этого нужна идеология, нужны структуры, нужны деньги… Как действовать против тех же американцев? Мы с вами знаем, что они предельно алгоритмичны, для них правила – это все. Ну давайте ставить свои правила, давайте нарушать их алгоритмы, давайте действовать — это технология, поверьте», – призвал Ильницкий.

С ним согласился член организации «Офицеры России», полковник запаса Андрей Головатюк.

«Есть хорошая поговорка в армии: «Лучшая оборона – это наступление». Я полностью согласен с Андреем Михайловичем, потому что нам нужно глубже проводить информационную работу по всем направлениям, по разъяснению роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Эту работу надо проводить в первую очередь в СМИ, нашим посольствам за рубежом, в первую очередь в Европе. В-третьих, конечно, использовать интернет-ресурсы и современные технологии в этом направлении. Ну и конечно, не забывать про работу внутри страны, потому что то, что у нас раньше преподавали в последние 10-15 лет по истории, то это ни в какие рамки не входит», – считает Головатюк.